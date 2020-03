Video: Kiska chce ísť do koalície s OĽaNO, Sme rodina a SaS. Lídri sa prvýkrát stretli pri jednom stole

Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska, predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík, predseda hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár počas prvého spoločného stretnutia o rokovaniach k budúcej vládnej koalícii. Bratislava, 5. marec 2020. Foto: SITA/Branislav Bibel,

Po prvom spoločnom stretnutí Matovič na tlačovej konferencii uviedol, že akýkoľvek výdavok nad jeden milión ktoréhokoľvek ministerstva bude prechádzať Útvarom hodnoty za peniaze. To je prvá vec, na ktorej sa dohodli lídri politických strán.

Matovič ďalej priblížil, že sa na tomto stretnutí dohodli aj na tom, že budú presadzovať otvorené vládnutie a otvorenosť voči opozícii. „Ak jedna tretina parlamentného výboru navrhne poslanecký prieskum, tak ten prieskum sa uskutoční. To je otvorenosť voči opozícii a zároveň úcta k voličom opozície,“ ozrejmil líder OĽaNO.

Štvrtým dohodnutým bodom je snaha o verejnú kontrolu narábania s verejnými zdrojmi. „V tejto veci ešte musíme doladiť technikálie. Toto sú však prvé oblasti, na ktorých sme sa dnes dohodli. Je to symbolom toho, v čom chceme byť iní, keď budeme vládnuť,“ objasnil Matovič.

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík, predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár, predseda hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič a predseda strany Za ľudí Andrej Kiska sa dohovárajú pred brífingom po ich prvom stretnutí o rokovaniach k budúcej koalícii. Bratislava, 5. marec 2020. Foto: SITA/Branislav Bibel.

Sulík na tlačovej konferencii doplnil, že budúci týždeň by sa lídri mohli posunúť v dohode na ďalších veciach. Na novinársku otázku, či prejednávali aj to, že by obsadil post ministra financií, odpovedal, že odteraz bude osobne raziť zásadu hovoriť o veciach vtedy, keď budú finálne dohodnuté. To isté očakáva aj od ostatných partnerov.

Nová koalícia obsadí v parlamente 95 kresiel zo 150-člennej poslaneckej snemovne. Môže tak prijať aj ústavné zmeny. Na ich prijatie je potrebných aspoň 90 hlasov. O ústavnú väčšinu sa usiloval líder OĽaNO a budúci premiér Matovič.

Aká bude pozíciu Kisku?

Trio OĽaNO, Sme rodina a SaS čakalo na štvrtkové rozhodnutie predsedníctva Za ľudí, ktoré mali rozhodnúť, či strana začne rokovania o vstupe do štvorkoalície.

Rozhodnutie o začatí rokovaní predsedníctvo prijalo jednomyseľne. „Pravdaže to neznamená, že do koalície pôjdeme za každú cenu,“ uviedol rokovaní Kiska. Podstatné podľa neho je, aby sa podarilo presadiť program strany v boji proti korupcii, pomoc regiónom, sociálne slabším a pevné ukotvenie Slovenska v zahraničnopolitickej orientácii.

Šéf Za ľudí uviedol, že pred voľbami hovorili ako o najbližších partneroch o Progresívnom Slovensku/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu), OĽaNO, SaS, KDH a ak by sa vláda nedala zostaviť v takejto podobe, tak prichádza na rad aj rokovanie Sme rodina. „Takže našim najbližším partnerom zostali SaS a OĽaNO,“ dodal Kiska.

Predseda Za ľudí Andrej Kiska počas vyhlásenia po predsedníctve strany k prijatiu vstupu do rokovaní o budúcej vládnej štvorkoalície spolu s hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina a Sloboda a Solidarita (SaS). Foto: SITA/Bratislava, 5. marec 2020. Foto: SITA/Branislav Bibel.

Nechcel hovoriť, aká bude jeho pozícia v prípadnej novej vláde alebo na inom poste. „Najdôležitejšie je, čo je dobré pre krajinu. Potom, čo je dobré pre stranu a jej hodnoty a na najnižšej priorite je moja maličkosť,“ podotkol Kiska. Odmietol komentovať, či by prípadne odišiel z politikov. Doplnil len, že on bude najmenším problémom.

Podľa Kisku na predsedníctve veľa hovorili o hodnotových otázkach, o stabilite vlády či o tom, ako zabezpečiť nástroje pre to, aby každý jeden nominant vo vláde a v štátnych podnikoch bol vystavený čo najprísnejšej verejnej kontrole.

Kiska síce ocenil prácu novinárov v tejto súvislosti, priamo sa však nevyjadril k iniciatíve Matoviča vytvoriť fond investigatívnej žurnalistiky. Štát by mal do neho naliať 10 miliónov eur na podporu činnosti investigatívnych novinárov, aby odhaľovali korupcii a dohliadali na čistotu vládnutia.

Návrh na prerozdelenie ministerstiev medzi potencionálne koaličné strany za najšťastnejší model. Posty v budúcej vláde by podľa návrhu lídra OĽaNO Matoviča boli rozdelené v pomere 8 : 3 : 2 : 2. Najviac rezortov by obsadilo OĽaNO, tri hnutie Sme rodina a strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí zhodne po dve ministerstvá.

„Musíme na rovinu povedať, že niektoré ministerstvá majú z pohľadu našich priorít, v úvodzovkách, podstatne väčšiu hodnotu ako iné. Ako sa budú rezorty prerozdeľovať, to je úlohou vyjednávacieho tímu strany i mňa ako lídra strany Za ľudí,“ povedal Kiska.

Matovičov status na Facebooku

Matovič najprv na svojom profile na sociálnej sieti reagoval na rozhodnutie strany Za ľudí, že ho víta. „Trošku to trvalo… a štvorlístok je kompletný,“ napísal.

Následne na tlačovej konferencii uviedol, je rád, že strana Za ľudí vypočula volanie svojich vlastných voličov. „Pridávajú sa do partie a ideme spolu Slovensko zmeniť, štvorlístok je kompletný,“ okomentoval Matovič rozhodnutie strany Za ľudí. Podľa neho je dôležité sa prestať pozerať na škriepky z minulosti a zabojovať.

Matovič reagoval aj na priority strany Za ľudí, ktoré prezentoval jej líder Kiska. Tými sú boj proti korupcii, pomoc regiónom, sociálne slabším a pevné ukotvenie Slovenska v zahraničnopolitickej orientácii. To všetko sú podľa Matoviča veci, na ktorých sa už skôr dohodli a sú priroritami aj ostatných partnertnerov.

„Andrej Kiska, strana Za ľudí, vitajte doma, toto sú naše priority a s SaS a Sme rodina sme sa na tom už dávno dohodli,“ povedal. To, že exprezident oznámil len vstup do rokovaní o budúcej koalícií Matovič vníma ako jeho „zadné vrátka“.

Matovič na tlačovej konferencii tiež povedal, že ho prekvapili Kiskové slová o tom, že nepovažuje prerozdelenie ministerstiev medzi strany 8 : 3 : 2 : 2 za najšťastnejší model. Podľa neho by najviac rezortov obsadilo OĽaNO, tri hnutie Sme rodina a strany SaS a Za ľudí zhodne po dve ministerstvá.ň

Podľa Matoviča matematika nepustí. „Neviem, či sa zdá byť strane Za ľudí dve málo, mohli mať aj jedno ako strana Sieť s rovnakým výsledkom vo voľbách,“ povedal. Zároveň sa vyjadril, že post podpredsedu parlamentu prenechá najsilnejšej opozičnej strane. „Musím sa priznať, že by som bol radšej, ak by tam bol Peter Pellegrini ako Robert Fico,“ dodal.

Líder OĽaNO sa vyjadril aj na novinársku otázku, či chce meniť fungovanie RTVS. Odpovedal, že súčasný riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska je podľa neho poplatný strane Smer-sociálna demokracie (Smer-SD) a je jeho osobným cieľom to zmeniť. „Poďme spoločne bojovať za nezávislosť verejnoprávnych médií,“ dodal.