Senegalčan Diagne zamieril na hosťovanie do Club Bruggy

Bruggy 2. septembra (TASR) - Senegalský futbalový útočník Mbaye Diagne putuje z Galatasarayu Istanbul na hosťovanie do Club Bruggy. Belgický klub má navyše opciu na trvalý prestup, za hosťovanie zaplatil 3,3 milióna eur.Dvadsaťsedemročný Diagne strelil v minulej sezóne za Galatasaray 11 gólov v 17 dueloch, no v tureckom celku by stratil miesto po avizovanom príchode Radamela Falcaa z AS Monaco. Informovala o tom agentúra AFP.