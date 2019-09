Iránsky džudista Mollaei sa obáva návratu do vlasti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Berlín 2. septembra (TASR) - Iránsky džudista Saeid Mollaei sa po škandále na MS v Tokiu obáva návratu do vlasti.citovala agentúra DPA slová 27-ročného športovca.Mollaei nerešpektoval príkaz vlády a 28. augusta nastúpil v semifinále proti Belgičanovi Matthiasovi Cassemu. Pred duelom mu minister športu Davar Zani nariadil, aby opustil svetový šampionát. V prípade víťazstva by totiž vo finále čakal Iránca zápas s Izraelčanom Sagim Mukim. Iránec napokon duel s Cassem prehral a skončil piaty.Iránski športovci už niekoľko desaťročí nenastupujú do súbojov s izraelskými súpermi, keďže Irán neuznáva Izrael ako štát.Mollaei sa podľa medializovaných informácií momentálne zdržiava v Berlíne.