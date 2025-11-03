Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 4.11.2025
03. novembra 2025

Senior, ktorý fyzicky napadol Babiša, dostal podmienečné väzenie 12 mesiacov


Senior, ktorý pred tohtoročnými českými parlamentnými voľbami na predvolebnom mítingu v obci Dobrá v okrese Frýdek-Místek napadol barlou predsedu hnutia ANO Andreja Babiša, už pozná svoj trest. Okresný súd mu ...



gettyimages 951683928 676x451 3.11.2025 (SITA.sk) - Senior, ktorý pred tohtoročnými českými parlamentnými voľbami na predvolebnom mítingu v obci Dobrá v okrese Frýdek-Místek napadol barlou predsedu hnutia ANO Andreja Babiša, už pozná svoj trest. Okresný súd mu uložil podmienečné väzenie jeden rok s dvojročnou skúšobnou dobou. Informuje o tom web Novinky.cz, ktorý cituje Českú televíziu.


Bol uložený podmienečný trest odňatia slobody na dvanásť mesiacov," uviedol štátny zástupca Miroslav Nogol. S trestom však štátny zástupca nesúhlasí a proti rozhodnutiu podal odpor, pretože žiadal aj peňažný trest.

Invalidného dôchodcu obžalovali z pokusu o ublíženie na zdraví a z výtržníctva. Incident sa stal 1. septembra. Obvinený muž k Babišovi pristúpil v okamihu, keď politik hovoril s ľuďmi. Udrel ho barlou po hlave a po chrbte. Predseda hnutia ANO bol zranený a ošetrili ho v nemocnici.


Zdroj: SITA.sk - Senior, ktorý fyzicky napadol Babiša, dostal podmienečné väzenie 12 mesiacov © SITA Všetky práva vyhradené.

