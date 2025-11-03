|
Utorok 4.11.2025
|Denník - Správy
03. novembra 2025
Senior, ktorý fyzicky napadol Babiša, dostal podmienečné väzenie 12 mesiacov
Tagy: fyzické napadnutie Súd
Senior, ktorý pred tohtoročnými českými parlamentnými voľbami na predvolebnom mítingu v obci Dobrá v okrese Frýdek-Místek napadol barlou predsedu hnutia ANO Andreja Babiša, už pozná svoj trest. Okresný súd mu ...
Zdieľať
3.11.2025 (SITA.sk) - Senior, ktorý pred tohtoročnými českými parlamentnými voľbami na predvolebnom mítingu v obci Dobrá v okrese Frýdek-Místek napadol barlou predsedu hnutia ANO Andreja Babiša, už pozná svoj trest. Okresný súd mu uložil podmienečné väzenie jeden rok s dvojročnou skúšobnou dobou. Informuje o tom web Novinky.cz, ktorý cituje Českú televíziu.
„Bol uložený podmienečný trest odňatia slobody na dvanásť mesiacov," uviedol štátny zástupca Miroslav Nogol. S trestom však štátny zástupca nesúhlasí a proti rozhodnutiu podal odpor, pretože žiadal aj peňažný trest.
Invalidného dôchodcu obžalovali z pokusu o ublíženie na zdraví a z výtržníctva. Incident sa stal 1. septembra. Obvinený muž k Babišovi pristúpil v okamihu, keď politik hovoril s ľuďmi. Udrel ho barlou po hlave a po chrbte. Predseda hnutia ANO bol zranený a ošetrili ho v nemocnici.
Zdroj: SITA.sk - Senior, ktorý fyzicky napadol Babiša, dostal podmienečné väzenie 12 mesiacov © SITA Všetky práva vyhradené.
