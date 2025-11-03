|
Utorok 4.11.2025
Meniny má Karol
|Denník - Správy
03. novembra 2025
Vláda namiesto riešenia rastúcej kriminality obviňuje opozíciu, okamžité riešenie žiada už aj Žilinka – VIDEO
Ficova vláda namiesto riešenia rastúcej kriminality obviňuje opozíciu a bagatelizuje problém. Tvrdí to opozičné hnutie
3.11.2025 (SITA.sk) - Ficova vláda namiesto riešenia rastúcej kriminality obviňuje opozíciu a bagatelizuje problém. Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Poukazuje na to, že vláda ľuďom hovorí, aby si zamykali bicykle a obchodným reťazcom radí, aby si najali lepšiu ochranku - namiesto toho, aby problém riešila.
„Občanov nechávajú napospas, hoci dobre vedia, že je to obrovský problém. Ľudia platia stále vyššie dane a právom očakávajú, že štát im za to zabezpečí ochranu,“ vyhlásil člen Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslav Spišiak. Poslanec zdôraznil, že Slovensko sa nesmie vrátiť do čias, keď štát neplnil svoju základnú úlohu - chrániť ľudí a ich majetok.
Bývalý policajný prezident vysvetlil, že vláda urobila zásadné chyby už pri zavádzaní noviel trestných kódexov. „Ak by naozaj chceli zjemniť postihy za drobnú kriminalitu, mali postupovať strategicky a postupne. Najskôr pripraviť Policajný zbor a štátnu správu, potom zvýšiť hranicu škody a až po analýze dopadov korigovať priestupkovú recidívu. Oni však urobili všetko naraz a narýchlo. Výsledok vidia všetci, len oni nie,“ uviedol Spišiak.
Člen ústavnoprávneho výboru parlamentu Branislav Vančo upozornil na to, že dnes už aj generálny prokurátor Maroš Žilinka otvorene žiada okamžité riešenia.
„Minister spravodlivosti Susko a premiér Fico nemôžu ďalej zatvárať oči pred realitou,“ zdôraznil. Podľa neho vláda zavádza verejnosť, keď tvrdí, že kriminalita klesá. „To, čo klesá, je nahlasovanie kriminality. Ľudia už vedia, že sa to väčšinou nevyšetrí a nevyrieši. Strácajú dôveru v systém,“ upozornil. „Znížili hranicu škody, zrušili trestnosť opakovanej drobnej krádeže, všetko presunuli do nefunkčných priestupkových konaní. A teraz, keď im to celé padá na hlavu, blúznia o alternatívnych trestoch, a o tom, že na vine je opozícia, lebo ich varovala,“ dodal Vančo.
Poslankyňa PS Jana Hanuliaková pripomenula, že vláda už dva roky nie je schopná prijať konkrétne riešenia - zákon o mestskej polícii, ktorý by dal policajtom v mestách a obciach viac právomocí riešiť drobnú kriminalitu. „Rovnako dlho čakáme, kedy táto vláda nájde financie na pokračovanie miestnych občianskych poriadkových služieb, ktoré pomáhajú riešiť kriminalitu najmä v marginalizovaných komunitách,” uviedla Hanuliaková.
Podľa nej je načase, aby sa vláda konečne zobudila a vypočula si varovania primátorov, starostov, expertov na trestné právo a bezpečnosť, mimovládnych organizácií a po dnešku už aj generálnej prokuratúry. „Zabezpečovanie beztrestnosti pre svojich kamarátov je jedna vec, ale ohrozovať kvôli tomu životy a majetok ľudí je nehorázne,“ uzavrela.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka dnes prijal v súvislosti s narastajúcou majetkovou kriminalitou zástupcov Únie miest Slovenska (ÚMS) – prezidenta Richarda Rybníčka a viceprezidentov Matúša Valla a Mareka Hattasa.
„Zástupcovia ÚMS nás oboznámili so stavom a neúnosnou situáciou v mestách a obciach spojenou s nárastom drobných krádeží a s tým súvisiacou bezpečnostnou situáciou. Diskutovali sme o možnostiach riešenia problému a našich stanoviskách k návrhom Trestného zákona a zákona o priestupkoch, ktoré sú aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zhodli sme sa na potrebe okamžitého, jednoduchého a efektívneho riešenia daného stavu,“ informoval na sociálnej sieti Žilinka.
Ako dodal, primátorom poskytol informáciu o poznatkoch prokuratúry, možnostiach a konkrétnych krokoch prokuratúry smerujúcich k legislatívnemu riešeniu problému a ocenil ich vecný a konštruktívny prístup.
Zdroj: SITA.sk - Vláda namiesto riešenia rastúcej kriminality obviňuje opozíciu, okamžité riešenie žiada už aj Žilinka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bývalý policajný prezident Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor krádeže Kriminalita Prezident ÚMS Primátor Bratislavy Primátor Nitry Trestný zákon
