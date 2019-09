Seniori aktívne riešia svoje bývanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 13. septembra (TASR) - Životný štýl sa v posledných rokoch výrazne mení. Netýka sa to len mladých ľudí, ale aj seniorov. Zatiaľ čo kedysi sa ľudia vo veku 55 a viac považovali za starých, dnes väčšina z nich žije aktívnym životom. Navyše, mnohí si robia plány do budúcnosti, ktoré sa týkajú ich bývania. Novej situácii sa preto postupne prispôsobujú aj finančné inštitúcie. Niektoré seniorom vychádzajú maximálne v ústrety a považujú ich za dôležitých klientov.Zmeny v správaní sa seniorov podľa odborníkov spôsobil aj fakt, že skupina ľudí vo veku 55 a viac sa za uplynulých desať rokov zmenila. Týka sa to hlavne podielu zamestnaných. Za desať rokov sa zvýšil podiel tých, ktorí sú plne zamestnaní.hovorí Július Filo zo spoločnosti Go4insight.Zamestnaní seniori a dôchodcovia preto prirodzene aktívne riešia svoje bývanie. Podľa Ondrej Brosku zo spoločnosti Tower Finance sa v praxi stretávajú so staršími ľuďmi, ktorí sa sťahujú z bytov v mestách do menších rodinných domov mimo miest alebo do satelitov, a teda riešia vybavenie hypotekárneho úveru. Nemenej významná je aj skupina ľudí, ktorí si chcú zrekonštruovať svoje bývanie.Zdôrazňuje Kamil Timura, riaditeľ odbytu Prvej stavebnej sporiteľne.Aktivitu seniorov v oblasti bývania dokazujú aj prieskumy. Ľudia vo veku 55 a viac rokov v súčasnosti využívajú častejšie úvery na bývanie, na rekonštrukciu alebo vybavenie domácnosti oproti tej istej vekovej skupine spred desiatich rokov. Zatiaľ čo v roku 2008 využívalo nejaký typ úveru na zlepšenie bývania len 3,5 % starších ľudí nad 55 rokov, dnes je táto istá veková skupina zadlžená až v 14,8 % prípadoch. Najväčší nárast pritom zaznamenal spotrebný úver na účely vybavenia domácnosti, signifikantne narástlo aj využívanie hypotekárneho úveru.