Sociálna poisťovňa vymáha pohľadávky vo svojej réžii

Bratislava 13. septembra (TASR) - Od októbra 2017 Sociálna poisťovňa začala vymáhať pohľadávky vo vlastnej réžii. Prestala ich postupovať exekútorom. V súlade so zmenenou legislatívou s dlžníkmi komunikuje a robí všetky úkony na vymoženie dlhov vo vlastnej réžii. TASR o tom informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.Kým pri vymáhaní pohľadávok prostredníctvom exekútorov poisťovňa v závislosti od spôsobu hodnotenia dosiahla úspešnosť 25 až maximálne 30 %, od roku 2017 sa situácia výrazne zlepšila. Od 2. 10. 2017 do 30. 6. 2019 Sociálna poisťovňa v 227.005 konaniach priamo vymáhala pohľadávky vo výške 272,98 milióna eur, z ktorých vymohla 113,64 miliónov. Predstavuje to úspešnosť 41,6 %, pričom osobitne za prvý polrok 2019 je výsledok ešte lepší a dosahuje takmer 44 %. Znamená to nielen finančný prínos pre ekonomiku poisťovne, ale ide aj o dôležitý signál pre neplatičov, že výzvy na úhradu svojich dlhov nemôžu ignorovať a že možnosť vyhnúť sa plateniu sa radikálne znižuje.zdôraznil Višváder.Základ zvýšenej úspešnosti pri exekúciách, v ktorých koná priamo Sociálna poisťovňa, spočíva v zjednodušení a skrátení celého procesu. Ide o vymáhanie bez administratívnej záťaže, je vykonávané priamo v informačnom systéme s tvorbou elektronického spisu, s elektronicky doručovanými dokumentmi dlžníkovi, zamestnávateľom, bankám a s plne automatizovanými úkonmi tam, kde je to legislatívne možné. Užívateľsky je podľa Višvádera celý proces komfortný, pretože automaticky generuje najbližší krok a z toho vyplývajúcu úlohu. Proces sa zjednodušil administratívne a skrátil sa oproti exekučnému konaniu prostredníctvom súdnych exekútorov o všetky úkony, ktoré zabezpečoval súd. Sociálna poisťovňa nemusí čakať na vydanie poverenia, všetky konania vrátane odvolacích sa uskutočnia v rámci vlastnej inštitúcie. V prípade úhrady dlhu sa celý proces veľmi rýchlo zastaví a konaním dotknutý účet, mzda alebo dávka sa odblokuje bezprostredne po prijatí úhrady.V súčasnosti týmto spôsobom Sociálna poisťovňa vymáha všetky pohľadávky, či ide o rozhodnutia vydané poisťovňou alebo súdmi.