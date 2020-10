Seniori: Osteoporotická zlomenina vás vie pripútať na lôžko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2020 (Webnoviny.sk) -Dá sa zabrániť osteoporóze a zlomeninám? Áno, ak sa prijmú opatrenia skôr. Dnes už poznáme kroky, ktoré sa môžu podniknúť, aby si ľudia počas života vybudovali silné kosti a vyhli sa osteoporotickým zlomeninám. I keď prirodzeným starnutím sa kosti aj prirodzene menia a rednú.V Európe sa každé tri sekundy stane jedna zlomenina v dôsledku osteoporózy.Momentálne čelíme nárastu osteoporózy v celej Európe, pretože populácia starne a predpokladá sa, že v roku 2025 bude jej nárast o 23 percent vyšší. Dnes rátame, že ekonomické náklady sa pohybujú na úrovni 37 miliárd, ale o päť rokov neskôr v roku 2025 to môže byť o 25 percent viac.Zlomeniny spôsobené osteoporózou majú zničujúci dopad na milióny ľudí a vedú k enormným sociálno-ekonomickým nákladom pre spoločnosť a na systémy zdravotnej starostlivosti. Napriek účinnému lekárskemu pokroku pri znižovaní počtu zlomenín, je navzdory tomu menšina mužov a žien skutočne liečená.Čo to znamená v číslach? Až štyridsať percent pacientov v seniorskom veku z celkového počtu je po osteoporotickej zlomenine neschopných samostatnej chôdze, 60 percent potrebuje asistenciu inej osoby aspoň jeden rok a 33 percent sa nezaobíde bez ošetrovateľskej starostlivosti minimálne 12 mesiacov po fraktúre bedra. Podľa štatistík takmer polovica pacientov s jednou osteoporotickou fraktúrou utrpí ďalšiu zlomeninu. Osteoporóza sa tiež podpisuje pod úmrtnosť, pretože približne 24 percent pacientov podľahne do jedného roka po fraktúre bedra. Je známe, že 80 percent pacientov z celkového počtu, ktorí utrpeli aspoň jednu zlomeninu neabsolvovali diagnostiku osteoporózy a ani nemajú antiporotickú liečbu.Výskyt zlomením u žien, ktoré osteoporóza postihuje vo väčšej miere ako mužov, je podstatne častejší ako výskyt rakoviny prsníka, cievnej mozgovej príhody či infarktu."V dôsledku poklesu vitamínu D v tele narastá riziko osteoporotickej zlomeniny až o 27 %. Súčasťou každej liečby pacienta s osteoporózou je preto vitamín D a vápnik," vysvetľuje prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, prednosta V. internej kliniky LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava a prezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí.Problém Slovákov je, že mnohí pacienti ignorujú liečbu. Tá je v prípade osteoporózy dlhodobá, niekedy 3 až 5-ročná. Druhým dôležitým faktorom je, že mnoho ľudí ani nevie, že ich trápi rednutie kostí, keďže ide o tiché ochorenie, veľakrát bezpríznakové. Nezačatie liečby môže mať pritom mnoho príčin, ako sú prirodzený asymptomatický priebeh ochorenia, nedostatky v zdravotnej starostlivosti či ekonomické a sociálne faktory."Napriek veľmi dobrej dostupnosti diagnostických metód, modernej liečby s adekvátnou úhradou zdravotných poisťovní a aktuálnosti terapeutických odporúčaní na Slovensku, je pre nás stále veľkou výzvou prevencia," hovorí prof. MUDr. Juraj Payer.Prevencia je aj pri osteoporóze základ. Čo je teda dôležité, aby vedeli naši 65-ročný seniori? Musia si byť vedomí, že sú vo väčšom riziku vzniku zlomenín, obzvlášť v nasledujúcich dvoch rokov. Následkom zlomeniny môžu potom stratiť mobilitu a nezávislosť. Ale pozitívom je, že dokážu do svojho dňa zaradiť aktivity, ktoré budú toto riziko znižovať.Neliečená osteoporóza umožňuje pokračovať v úbytku kostnej hmoty, čo spôsobuje, že kosti budú neustále slabšie. Bez diagnostikovania nemôžu pacienti využívať dostupnú liečbu. Z dlhodobého hľadiska sa neliečená osteoporóza za kratší čas ešte zhorší.Komplexný program liečby osteoporózy zahŕňa zameranie na správnu výživu, pohyb a bezpečnosť, aby sa zabránilo pádom, ktoré môžu mať za následok fraktúry. Okrem toho môže lekár predpísať liek na spomalenie alebo zastavenie úbytku kostnej hmoty, zvýšenie hustoty kostí a zníženie rizika zlomenín.Na osteoporózu treba myslieť aj teraz v súčasnej neľahkej epidemiologickej situácii. Napriek všetkým zmenám, ktoré sa dejú okolo nás, je dôležité zabezpečiť dostupnosť liečby aj pre chronických pacientov. Osteoporóza je chronické ochorenie, ktoré si vyžaduje kontinuálnu liečbu bez prerušenia pre každého pacienta s osteoporózou, aby sa predišlo riziku vzniku zlomenín.Informačný servis