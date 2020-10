Zákaz voľného pohybu už platí aj v Česku, vláda pripravuje aj plošné testovanie na COVID-19

Nedeľný zákaz predaja

27.10.2020 (Webnoviny.sk) - V pondelok sa v súvislosti so situáciou okolo pandémie nového koronavírusu zišla aj česká vláda, ktorá rozhodla o sprísnení opatrení. "Aktuálna situácia sa vyvíja komplikovane, zatiaľ nevidíme pokles," vyjadril sa na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Roman Prymula s tým, že zdravotnícky systém je v ohrození.Spolu s ministrom priemyslu a obchodu Karlom Havlíčkom preto oznámili ďalšie nariadenia, ktoré by mali platiť týždeň, do 3. novembra.Od stredy v Česku platí zákaz voľného pohybu od 21:00 do 4:59, výnimkou sú cesty do práce, výkonu podnikateľskej činnosti a ďalšieho výkonu povolania, cesty naspäť do miesta bydliska, poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti alebo verejnej dopravy, zásobovanie, neodkladné cesty súvisiace s ochranou zdravia alebo majetku a venčenie psov. Po 21:00 pritom ľudia môžu psy venčiť len do 500 metrov od svojho bydliska.V nedeľu celý deň platí zákaz maloobchodného predaja a v ostatných dňoch musia byť obchody zavreté od 20:00 do 5:00. Výnimkou sú čerpacie stanice, lekárne, predajne v miestach zvýšenej koncentrácie cestujúcich (letiská, železničné a autobusové stanice), predajne v zdravotníckych zariadeniach a výdajné okienka reštaurácií. Vláda tiež zakázala prevádzku stávkových kancelárií.Kvetinárstva môžu byť otvorené, ale nesmú v nich byť viac ako dvaja zákazníci. Otvorené môžu byť aj predajne domácich potrieb, no netýka sa to obchodov s kobercami, nábytkom alebo podlahovými krytinami.Naďalej sú povolené farmárske trhy, no nesmie sa tam jesť a piť. Vláda však zakázala predaj na tržniciach, trhoviskách a mobilných prevádzkach, pričom výnimku majú len pojazdné predajne, ktoré zabezpečujú základné potraviny v obciach, kde nie je možné si ich zabezpečiť inak.Ak je to možné, firmy i štátne a verejné úrady musia nariadiť svojim zamestnancom home office.Na konci týždňa sa podľa Prymulu ukáže, či vláda v novembri pustí žiakov naspäť do škôl. Zatiaľ je však situácia podľa neho veľmi nepriaznivá. Uvažuje sa aj o tom, že by sa do tried vrátili len prvé a druhé ročníky základných škôl.Pripravujú tiež voľné kapacity, kam by mohli umiestniť seniorov z domova dôchodcov, kde vypukla nákaza. Na plošné testovanie seniorov v domovoch by chceli využiť antigénové testy.Vláda však už podľa ministra zdravotníctva nemá veľa priestoru na ďalšie sprísňovanie opatrení a pokiaľ sa vývoj epidémie nezlepší, bude musieť siahnuť po tvrdých opatreniach postihujúcich ekonomiku.