Seniorka vyhodila z balkóna 100-tisíc eur, podvodník sa v telefonáte vydával za jej vnuka

Polovicu sumy tvorili dcérine úspory

Treba okamžite informovať políciu

20.9.2024 (SITA.sk) - Seniorka z Prievidze sa stala obeťou telefonického rozhovoru, podvodníkovi odovzdala 100-tisíc eur. Kontaktoval ju neznámy páchateľ prostredníctvom mobilného telefónu.Využil jej vyšší vek a oslovil ju starká, čo ju presvedčilo, že volá jej vnuk Šimon. Ako ďalej uviedla trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, seniorka vložila do tašky 100-tisíc eur, z toho približne 50-tisíc eur boli jej úspory a približne 50-tisíc eur úspory jej dcéry.Ako ďalej informovala trenčianska krajská polícia, páchateľ povedal 62-ročnej seniorke, že spolu s matkou potrebujú veľkú sumu peňazí, pretože si niečo kúpili a musia do siedmich minút vložiť peniaze do banky.„Navrhol jej, aby všetky peniaze, ktoré má doma, vložila do igelitovej tašky, čo seniorka počas hovoru aj urobila. Seniorka vložila do tašky 100-tisíc eur, z toho približne 50-tisíc eur boli jej úspory a približne 50-tisíc eur úspory jej dcéry. Páchateľ následne seniorke povedal, aby vyšla na balkón a zakričala meno Milan. V tom momente pribehol druhý páchateľ pod balkón a seniorka mu vyhodila tašku s peniazmi. Neznámy páchateľ tašku vzal a odišiel na neznáme miesto," doplnila trenčianska krajská polícia.Polícia opätovne s ohľadom na tento prípad pripomína, aby si ľudia vždy overili, či skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou sú založené na pravde.„V žiadnom prípade neverte neznámym osobám, aj keď majú o Vás a Vašich blízkych podrobné informácie, v prípade akýchkoľvek pochybností si overte informácie u svojich príbuzných alebo okamžite informujte políciu na tiesňovej linke 158, ktorá preverí Vám podané informácie a zabezpečí všetko potrebné, aby nedošlo k takémuto protiprávnemu konaniu," vysvetlila trenčianska krajská polícia.