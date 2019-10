Seniorom pomáha zorientovať sa v online prostredí edukatívna kampaň

Ilustračné foto. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 15. októbra (TASR) - Edukatívna kampaň vystríha seniorov pred nástrahami internetu a učí ich, ako odhaliť hoaxy. Pomôcť seniorom zorientovať sa v často zložitom online prostredí sa rozhodla Socia – Nadácia na podporu sociálnych zmien spolu s partnermi.hovorí správca nadácie Socia Vladislav Matej.dodal.Postupne sa veľká časť životov presunula do online prostredia a týka sa to aj seniorov. Podľa nadácie Socia sú skupinou, ktorá je výrazne zasahovaná množstvom informácií, dezinformácií či internetových hoaxov.uviedla manažérka kampane Staroba sa nás dotýka Kamila Adamkovičová.vysvetľuje Peter Jančárik z agentúry Seesame, ktorá spoločne s nadáciou Socia na jar pre seniorov pripravuje tréningy.Hoaxy sú podľa predstaviteľov nadácie Socia reálnym nástrojom moci, ktorý pomáha ovládať skupiny obyvateľstva rôznymi spôsobmi. Seniori sú podľa nich veľmi zraniteľná časť populácie, pretože internet a práca s počítačom sú pre nich nové a užitočné veci, no zároveň tam na nich číhajú rôzne nebezpečenstvá.hovorí riaditeľka agentúry Creative Department Simona Bubánová. Podať seniorom informáciu o nástrahách internetu sa podľa nej kampaň snaží jemne humorným tónom. Kampaň podporili aj známe osobnosti ako hudobník Peter Lipa, herec František Kovár, spisovateľka Etela Farkašová a fotograf Peter Friedner.Súčasťou tohtoročnej kampane Staroba sa nás dotýka bude aj decembrová konferencia venovaná mediálnej gramotnosti seniorov. Zúčastnia sa najmä seniori, ale aj mladí ľudia, zástupcovia samospráv a organizácií venujúcich sa seniorom. Ako spíkri vystúpia napríklad spisovateľ Michal Hvorecký, šachový veľmajster a autor knihy Sila rozumu v bláznivej dobe Ján Markoš či občiansky aktivista Ján Benčík."Aj konferenciou chceme poukázať na to, aké sú dôležité kvalitné informácie či vzdelávanie a vďaka tomu nemusia seniori byť najzraniteľnejšou skupinou v spoločnosti, dodala Adamkovičová.