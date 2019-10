Primátor Győru pre pornokauzu zrejme vystúpi z vládnej strany Fidesz

Zsolt Borkai, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Budapešť 15. októbra (TASR) - Primátorovi Győru z vládnej strany Fidesz Zsoltovi Borkaimu, o ktorom v predvolebnej kampani prenikli na verejnosť fotografie a videozáznam z orgií na jachte v Chorvátsku, sa zmení štatút v strane, avšak primátorom zostane. Podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV to oznámil v pondelok večer hovorca maďarskej vlády István Hollik.Predsedníctvo Fideszu malo podľa ATV Borkaiho v pondelok vyzvať, aby vystúpil zo strany, v opačnom prípade sa kauzou začne zaoberať etický výbor strany a okamžite ho vylúčia.Internetové vydanie denníka Magyar Nemzet v pondelok večer uviedlo, že na žiadosť premiéra a predsedu vlády Viktora Orbána, ktorý je v zahraničí, si v pondelok Borkaiho v mene vedenia strany predvolali László Kövér, Gábor Kubatov a Lajos Kósa.Potvrdil to aj Hollik, podľa ktorého si vláda ctí postoj voličov Győru, ktorí primátora v nedeľu znovuzvolili, avšak nezávisle na tom Fidesz nemieni ignorovať etické súvislosti tejto kauzy.Borkai zvolal na utorok dopoludnia v Győri tlačovú konferenciu.Kompromitujúce fotografie a videá primátora Győru z údajne vlaňajších orgií v spoločnosti troch mladých žien na luxusnej jachte postupne v uplynulých dňoch zverejnil anonymný bloger "diablov advokát". Jeho ďalšie príspevky tvrdili, že na Maldivy chodil Borkai nielen potápať sa, ale nosil tam do banky aj peniaze z korupcie.Bývalý gymnasta Borkai, ktorý získal zlato v cvičení na koni na OH 1988 v Soule a v rokoch 2010-17 bol predsedom Maďarského olympijského výboru, sa za "intímne videá" verejne ospravedlnil, ale dodal, že záznamy sú čiastočne zmanipulované. Avizoval, že podá žalobu, a od kandidatúry neodstúpil.