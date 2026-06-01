Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Senzácia storočia! Nóri zrazili hokejovú veľmoc na kolená a prepísali dejiny – VIDEO, FOTO
Hrdinom večera sa stal Noah Steen, ktorý v 64. minúte využil prečíslenie dvoch proti jednému a strelou zápästím prekonal kanadského brankára Jeta Greavesa. Nórsko sa postaralo o jeden z najväčších ...
Nórsko sa postaralo o jeden z najväčších šokov v histórii medzinárodného hokeja. V nedeľňajšom zápase o bronz na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku šokovalo favorizovanú Kanadu 3:2 po predĺžení a získalo vôbec prvú medailu vo svojej histórii na vrcholnom turnaji.
Hrdinom večera sa stal Noah Steen, ktorý v 64. minúte využil prečíslenie dvoch proti jednému a strelou zápästím prekonal kanadského brankára Jeta Greavesa. Dvadsaťšesťročný útočník následne oslávil svoj siedmy gól na turnaji kĺzaním po kolenách, zatiaľ čo ho zaplavili nadšení spoluhráči. Práve jeho zásah rozhodol o historickom úspechu severanov.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/fotografie-hokej-kanada-norsko-zapas-o-3-miesto-na-ms-v-hokeji-2026/">Ako Nórsko v zápase o 3. miesto na MS v hokeji 2026 zdolalo Kanadu: Stratené vedenie 2:0 a bronzový gól v predĺžení (fotografie)
„Ani neviem, čo teraz cítim. Nedá sa to opísať slovami! Som nesmierne hrdý na tento tím a na to, že sa nám to podarilo spoločne. Zaslúžime si to a pocit, že sme si to vybojovali vlastnými silami, je úžasný,“ povedal po zápase Steen podľa oficiálneho webu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
Fantastický Haukeland
Kanaďania prehrávali už 0:2, ale v závere tretej tretiny dokázali zmazať dvojgólové manko. Robert Thomas skóroval dvakrát v rozpätí 68 sekúnd a zariadil predĺženie. Druhý gól Kanady padol osem sekúnd pred koncom základného hracieho času. Napriek tomu sa favoriti nedokázali vyhnúť ďalšiemu sklamaniu. Nórsky brankár Henrik Haukeland predviedol fantastický výkon, keď zneškodnil 44 striel a výraznou mierou sa podpísal pod historický triumf.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/hokej-finale-svajciarsko-finsko-na-ms-v-hokeji-2026-fotografie/">Hokej: Finále Švajčiarsko – Fínsko na MS v hokeji 2026 (fotografie)
„Musíte im vzdať veľký rešpekt. Hrali tvrdo, využili naše chyby a my sme nepremenili množstvo šancí. Odohrali veľmi silný zápas a my sme jednoducho neboli dosť dobrí,“ priznal Thomas po bolestivej prehre.
Nóri počas turnaja viackrát ukázali, že dokážu potrápiť aj najväčších favoritov. V skupine zdolali Švédsko 3:2 a Česko 4:1, pričom vo štvrťfinále vyradili Lotyšsko. Proti Kanade prehrali v skupinovej fáze tesne 5:6 po predĺžení, a tak verili, že tentoraz môžu dokončiť senzáciu. Okrem úvodnej tesnej prehry so Slovákmi (1:2) vyložene zlyhali iba v semifinále proti Švajčiarom (0:6).
Ďalšia blamáž Kanady
„Toto je obrovská vec. Hokejová horúčka je späť v Nórsku. Dúfam, že dnes začíname niečo nové, že viac ľudí začne hrať hokej a postaví sa viac štadiónov. Verím, že toto je zlomový moment,“ vyhlásil nórsky útočník Kristian Ostby.
O to väčšia je hodnota nórskeho úspechu, že Kanada nastúpila s hviezdami NHL ako Sidney Crosby, Macklin Celebrini, Mark Scheifele, John Tavares či Ryan O'Reilly. Práve Celebrini bol so 14 bodmi najproduktívnejším hráčom svojho tímu na turnaji, no ani on nedokázal zabrániť historickému zlyhaniu hokejovej veľmoci.
Pre Kanadu ide o ďalší tvrdý úder. Po šokujúcom vyradení s Dánskom vo štvrťfinále minuloročných majstrovstiev sveta prišla ďalšia rana od severského tímu s oveľa menšou hokejovou tradíciou. Naopak, Nórsko prepísalo dejiny a ukázalo, že aj tradiční outsideri môžu v modernom hokeji dosiahnuť zdanlivo nemožné.
Zdroj: SITA.sk - Senzácia storočia! Nóri zrazili hokejovú veľmoc na kolená a prepísali dejiny – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské štvrťfinále v Paríži a smútok štvornásobnej šampiónky z Poľska – VIDEO
The Legits Blast 2026 prinesie do Banskej Bystrice svetovú tanečnú špičku
