Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Ukrajinské štvrťfinále v Paríži a smútok štvornásobnej šampiónky z Poľska – VIDEO
1.6.2026 (SITA.sk) - Ukrajina má istú semifinalistku dvojhry žien na Roland Garros v Paríži.
Tenisový Paríž uvidí aj čisto ukrajinské štvrťfinále v ženskej dvojhre. V osemfinále si Elina Svitolinová poradila so Švajčiarkou Belindou Bencicovou 4:6, 6:4, 6:0 a do najlepšej osmičky na Roland Garros postúpila po šiesty raz.
Väčšie prekvapenie priniesol súboj Poľky Igy Swiatekovej s Martou Kosťukovou. Štvornásobná šampiónka z rokov 2020, 2022, 2023 2024 neuhrala ani set a rodáčke z Kyjeva frustrovaná podľahla 5:7, 1:6.
Swiatekovej náhle odišiel jej "bum-bum" tenis, keď zvykne rýchlo a nekompromisne triafať aj tie najťažšie údery k čiaram a zvyčajne ju drží aj servis. Proti Kosťukovej urobila až 39 nevynútených chýb popri len 14 víťazných úderoch. Swiateková šesťkrát prišla o svoje podanie, od stavu 3:3 v prvom sete si ho už neudržala ani raz.
Urobila veľa chýb
"Cítila som sa zle na kurte a urobila som chyby, ktoré som nechcela urobiť. Chcela som hrať viac na istotu, ale loptička lietala všade. Keď som sa snažila mentálne udržať v zápase a začala premýšľať nad zmenou svojej hry, bolo to ešte horšie. Môj vnútorný dialóg mi dnes vôbec nepomohol," povedala Swiateková, ktorá mala práve v deň osemfinále 25 rokov.
O dva roky mladšia Kosťuková sa po prvý raz na parížskej antuke prebojovala do finálovej osmičky. Dosiaľ bolo jej najlepším vystúpením osemfinále z roku 2021.
Iba štyri hráčky so 16-0
V tejto sezóne má však sympatická Ukrajinka na konte už 16 antukových víťazstiev popri žiadnej prehre. Ovládla turnaje v Rouene aj Madride a k tomu pridala aj jeden triumf v Pohári Billie Jean Kingovej.
Podľa webu WTA Tour stopercentnú bilanciu 16-0 pri vstupe do antukovej sezóny mali v tomto storočí len štyri hráčky pred ňou: Venus Williamsová (2004), Serena Williamsová (2012, 2023), Justine Heninová (2005) a Iga Swiateková (2022).
Neublížila jej podaním
"Postupom času som sa v zápase zlepšovala a cítila sa istejšie. Súperka mi veľmi neublížila svojím podaním. Všetko som jej zreturnovala alebo sa snažila podávať rýchlo a pribúdali jej dvojchyby," povedala Kosťuková.
Ukrajinská bitka o semifinále
Jej krajana Svitolinová na margo vzájomného zápasu o postup do semifinále uviedla:
"Je to vzrušujúce. Myslím si, že hrá veľmi dobrý tenis a bude to náročné. Bude to pekná bitka a najkrajšie bude to, že jedna Ukrajinka sa prebojuje do semifinále."
Hamburg stiahol kandidatúru na olympijské hry, obyvatelia v referende odmietli podujatie
Senzácia storočia! Nóri zrazili hokejovú veľmoc na kolená a prepísali dejiny – VIDEO, FOTO
