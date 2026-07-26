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 24hod.sk    Šport

26. júla 2026

Sepang má výnimočné postavenie. Veľká cena Bahrajnu napokon bude, ale v Malajzii


Tagy: F1 Formula 1 Veľká cena Bahrajnu

Preteky sa majú uskutočniť v termíne 2. až 4. októbra medzi VC Azerbajdžanu a VC Singapuru. Vedenie seriálu motoristickej



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japan_f1_gp_auto_racing_05612 scaled 1 676x451 26.7.2026 (SITA.sk) - Preteky sa majú uskutočniť v termíne 2. až 4. októbra medzi VC Azerbajdžanu a VC Singapuru.

Vedenie seriálu motoristickej formuly 1 oficiálne potvrdilo, že Veľká cena Bahrajnu sa v sezóne 2026 neuskutoční na tradičnom dejisku. Pre pokračujúci konflikt v regióne sa podujatie presunie na okruh Sepang v Malajzii, čím zostane v kalendári zachovaných 23 pretekov. Referuje o tom web denníka Marca.



Veľká cena Bahrajnu sa presunie do Malajzie


Preteky sa majú uskutočniť v termíne 2. až 4. októbra medzi VC Azerbajdžanu a VC Singapuru. Podujatie ponesie názov „Veľká cena Bahrajnu v Malajzii“ , pričom dohoda ešte podlieha podpisu záverečných zmlúv a schváleniu Svetovou radou pre motoristický šport v rámci Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA).



„Veľká cena Bahrajnu sa nebude môcť uskutočniť na svojom území, ale vďaka novej dohode malajzijská vláda súhlasila s tým, že Bahrajn usporiada svoje preteky na okruhu Sepang,“ uviedol subjekt Formula One Management (FOM), ktorý kontroluje a rozhoduje o právach na F1 a jej kalendár.



Kalendár F1 zostane bez ďalších zmien


Podľa organizátorov dohoda „umožňuje zachovať preteky, ktoré by sa inak nemohli uskutočniť. To znamená, že v sezóne 2026 ponúkneme 23 veľkých cien. Zvyšok kalendára zostáva bezo zmien.“


Prezident a generálny riaditeľ F1 Stefano Domenicali označil dohodu za dôkaz flexibility športu. „S potešením potvrdzujeme, že Malajzia bude v roku 2026 hostiť Veľkú cenu Bahrajnu. Tento šport opäť ukázal svoju schopnosť prispôsobiť sa, nachádzať riešenia a napĺňať očakávania fanúšikov,“ povedal Domenicali.



Zároveň poďakoval predstaviteľom Bahrajnu, Malajzie aj prezidentovi FIA Mohammedovi Ben Sulayemovi za spoluprácu pri hľadaní riešenia. Dodal, že návrat formuly 1 na okruh Sepang prinesie fanúšikom „fantastickú správu“, keďže Malajzia je podľa neho výnimočnou krajinou a Sepang má v histórii šampionátu výnimočné postavenie.




Zdroj: SITA.sk - Sepang má výnimočné postavenie. Veľká cena Bahrajnu napokon bude, ale v Malajzii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: F1 Formula 1 Veľká cena Bahrajnu
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