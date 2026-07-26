|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 26.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anna, Hana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. júla 2026
Sepang má výnimočné postavenie. Veľká cena Bahrajnu napokon bude, ale v Malajzii
Preteky sa majú uskutočniť v termíne 2. až 4. októbra medzi VC Azerbajdžanu a VC Singapuru. Vedenie seriálu motoristickej
Zdieľať
Vedenie seriálu motoristickej formuly 1 oficiálne potvrdilo, že Veľká cena Bahrajnu sa v sezóne 2026 neuskutoční na tradičnom dejisku. Pre pokračujúci konflikt v regióne sa podujatie presunie na okruh Sepang v Malajzii, čím zostane v kalendári zachovaných 23 pretekov. Referuje o tom web denníka Marca.
Veľká cena Bahrajnu sa presunie do Malajzie
Preteky sa majú uskutočniť v termíne 2. až 4. októbra medzi VC Azerbajdžanu a VC Singapuru. Podujatie ponesie názov „Veľká cena Bahrajnu v Malajzii“ , pričom dohoda ešte podlieha podpisu záverečných zmlúv a schváleniu Svetovou radou pre motoristický šport v rámci Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA).
„Veľká cena Bahrajnu sa nebude môcť uskutočniť na svojom území, ale vďaka novej dohode malajzijská vláda súhlasila s tým, že Bahrajn usporiada svoje preteky na okruhu Sepang,“ uviedol subjekt Formula One Management (FOM), ktorý kontroluje a rozhoduje o právach na F1 a jej kalendár.
Kalendár F1 zostane bez ďalších zmien
Podľa organizátorov dohoda „umožňuje zachovať preteky, ktoré by sa inak nemohli uskutočniť. To znamená, že v sezóne 2026 ponúkneme 23 veľkých cien. Zvyšok kalendára zostáva bezo zmien.“
Prezident a generálny riaditeľ F1 Stefano Domenicali označil dohodu za dôkaz flexibility športu. „S potešením potvrdzujeme, že Malajzia bude v roku 2026 hostiť Veľkú cenu Bahrajnu. Tento šport opäť ukázal svoju schopnosť prispôsobiť sa, nachádzať riešenia a napĺňať očakávania fanúšikov,“ povedal Domenicali.
Zároveň poďakoval predstaviteľom Bahrajnu, Malajzie aj prezidentovi FIA Mohammedovi Ben Sulayemovi za spoluprácu pri hľadaní riešenia. Dodal, že návrat formuly 1 na okruh Sepang prinesie fanúšikom „fantastickú správu“, keďže Malajzia je podľa neho výnimočnou krajinou a Sepang má v histórii šampionátu výnimočné postavenie.
Zdroj: SITA.sk - Sepang má výnimočné postavenie. Veľká cena Bahrajnu napokon bude, ale v Malajzii © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Pogačar je krok od piateho triumfu, Kussa zachránila sieť pred smrteľným pádom do rokliny