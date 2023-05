Separatistické Podnestersko znova žiada Rusov o viac „mierotvorcov“, situácia sa vraj zhoršuje

Požiadali o pomoc Rusko

Moldavské územie okupované Ruskom

9.5.2023 (SITA.sk) - Vyslanec moldavského separatistického regiónu Podnestersko v Rusku Leonid Manakov v rozhovore pre ruské štátne médiá požiadal Moskvu o ďalších „mierotvorcov“ z dôvodu „zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie“. Referuje o tom web Kyiv Independent.Medzinárodne neuznané Podnestersko sa odtrhlo od Moldavska po rozpade ZSSR na začiatku 90. rokov, keď separatistov aktívne podporili ruskí vojaci. Konflikt si vyžiadal asi 1500 mŕtvych. Výzvy Kišiňova na odchod ruských vojakov Moskva odmieta s tým, že „mierové jednotky“ chránia ruskú menšinu a zostanú v regióne až do vyriešenia nezhôd.Manakov podľa svojich slov „opakovane“ žiadal o zvýšenie počtu takzvaných mierových síl, vrátane žiadosti o nábor z radov ruských občanov, ktorí v súčasnosti žijú v Podnestersku. Súčasný počet ruských „mierotvorcov“ nepresahuje 450, tvrdil Manakov.Ruskí propagandisti v uplynulých mesiacoch tvrdili, že Ukrajina, Moldavsko alebo NATO pripravujú útok na Podnestersko, pričom poznamenali, že „útok na Podnestersko by bol útokom na Ruskú federáciu“.Rusko sa zaviazalo stiahnuť svoje sily z Podnesterska do 31. decembra 2002, tento záväzok však nikdy nesplnilo. V marci minulého roka Parlamentné zhromaždenie Rady Európy uznalo Podnestersko za „moldavské územie okupované Ruskom“.Moldavský premiér Dorin Recean 21. februára v rozhovore pre moldavskú TV8 potvrdil, že moldavské úrady si boli vedomé „niekoľkých“ scenárov destabilizácie zo strany Ruska, vrátane ruského plánu prevziať kontrolu nad letiskom v Kišiňove.