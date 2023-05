Gröhling ocenil krok prezidentky. Je to záruka, že Slovensko povedie vláda odborníkov

9.5.2023 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady SR a exminister školstva Branislav Gröhling SaS ) ocenil, že prezidentka Zuzana Čaputová si pre úradnícku vládu zvolila odborníkov a nie ľudí, ktorí by v politike chceli v budúcnosti pokračovať.Podľa poslanca je to záruka, že Slovensko do predčasných parlamentných volieb povedie naozaj vláda odborníkov. Gröhling zároveň verí, že divadlo sa už naozaj skončilo.„Divadlo sa možno presunie do Národnej rady SR, ale neočakávam, že sa poslanci budú snažiť odvolať ministrov úradníckej vlády. Pokiaľ nie je minister potvrdený v rámci dôvery vlády, tak ho predsa nemôžeme odvolať. Len prezidentka mu môže odobrať poverenie," uviedol Gröhling pre médiá.Zároveň upozornil, že strana Smer - sociálna demokracia Hlas - sociálna demokracia na jednej strane vyzývajú prezidentku, aby vymenovala úradnícku vládu a na druhej strane hovoria, že jej nevyslovia dôveru.