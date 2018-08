Sereď si v 4. kole poradila so Zlatými Moravcami, Spartak vyhral

Na snímke hráči ŠKF iClinic Sereď oslavujú gól počas zápasu 4. kola Fortuna ligy ŠKF iClinic Sereď - FC ViOn Zlaté Moravce, v Myjave 11. augusta 2018. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

ŠKF iClinic Sereď - ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:0 (1:0)



Góly: 40. Ba, 88. Morong. Rozhodovali: Kružliak – Somoláni, Roszbeck, ŽK: Militosjan, Mečiar - Banovič, Casado, Ďubek, ČK: 83. Banovič, 496 divákov



Zostavy a striedania:



Sereď: Penksa – Menich, Ba, Michalík, Hučko – Gatarić (76. Mečiar), Adekuoroye, Ventúra, Ulrich (58. Militosjan) – Richnák (Pankaričan) – Morong



ViOn: Chovan – Čögley, Chren, Banovič, Dimitrijevič (46. Udeh) – Paixao da Silva, Casado (70. Švec), Ľupták, Orávik – Ďubek – Urgela (56. Duga)

Na snímke tréner ŠKF iClinic Sereď Michal Gašparík počas zápasu 4. kola Fortuna ligy ŠKF iClinic Sereď - FC ViOn Zlaté Moravce, v Myjave 11. augusta 2018. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce 3:0 (1:0)



Góly: 11. Miesenböck, 67. Hladík, 82. Sloboda. Rozhodoval: F. Glova, ŽK: Regáli (Michalovce), 4599 divákov



FC Spartak Trnava: Rusov - Kadlec, Hladík, Oravec, Janso - Pekár, Sloboda - Jirka (70. Grendel), Dangubič, Miesenböck (77. Bakoš) - T. Vantruba (60. Greššák)



MFK Zemplín Michalovce: Kira - Llazaros, Kavka, Carillo, Vojtko - Grič (65. Turik), Bednár - Diarra (46. Iloski), Vaščák, Regáli - Sulley (71. Kurminowski)

FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Ružomberok 2:2 (1:1)



Góly: 42. K. Vida, 58. Pačinda (z 11 m) - 17. Tandir, 72. Qose. Rozhodovali: Smolák – Weiss, Hrčka, ŽK: M. Vida – Gál-Andrezly, Qose, Tandir, Macík, Urdinov, 7043 divákov



Zostavy a striedania:



FC DAC: Jedlička – Koštrna, Šatka, Kone, Šimčák – Herc, Kalmár, M. Vida (80., Záhumenský), Pačinda – K. Vida (88., Divković), Bayo



Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Twardzik, Urdinov – Qose, Takáč, Kostadinov (85., Kunca) – Daniel, Tandir, Gál-Andrezly

FK Senica - FK Železiarne Podbrezová 1:1 (0:0)



Góly: 62. Castaňeda - 68. Leško. Rozhodovali: Ochotnický – Slyško, Jánošík, ŽK: Zezinho - Kuciak, Turňa



Zostavy a striedania:



Senica: Taborda – Kotula, Otrísal, Dias – Herrera (71. Solano), Nirennold, Zezinho, Tesija (81. Celis), Asmah – Castaňeda, Azankpo



Podbrezová: Kuciak – Magda, M. Baran, Bartoš, Turňa – Sedláček, Obročník – Viazanko (90.+ Krivák), Leško, Bernadina (64. Njire) – Więzik



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. augusta (TASR) - V sobotu sa hrali zápasy 4. kola futbalovej Fortuna ligy.Sereď mala v prvom polčase hru v rukách. Už v 2. minúte mohli ísť domáci do vedenia - Morong išiel dobre do súboja s brankárom Chovanom a Ulrich mal pred sebou odkrytú bránku, no Chren tečoval jeho pokus na rohový kop. Ten istý hráč sa dostal k zakončeniu aj na konci úvodnej desaťminútovky, jeho pokus kryl Chovan. Hostia toho v prvej polhodine príliš veľa neukázali a na jej konci takmer inkasovali, keď Richnák umne vysunul do úniku Moronga, no ten pri pokuse o lob ponad vybiehajúceho brankára netrafil bránku. Aktivita Serede našla gólové vyústenie až päť minút pred prestávkou. Prudký priamy kop Hučka vyrazil Chovan len pred seba, Michalík poslal odrazenú loptu pred bránku a Ba hlavou otvoril skóre.Zlaté Moravce išli do druhej časti s jednou zmenou v zostave i so snahou vyrovnať a v 48. minúte sa im to takmer podarilo. Čögley poslal center pred bránku domácich, v páde zakončoval Ďubek, no Penksa nebezpečnú situáciu vyriešil. Sereď ale mala aj po zmene strán loptu častejšie na kopačkách a kontrolovala tesný náskok. ViOn mohol pohroziť v 65. minúte, no Ďubekov priamy kop nepriniesol zmenu skóre. Na druhej strane po rýchlom brejku Serede sa Morong dostal do pokutového územia, ale jeho zakončenie zblokoval brankár Penksa. Hostia sa potom viac tlačili dopredu, ich snahu však pribrzdil Banovič, ktorý v 83. minúte videl druhú žltú kartu. Prosi oslabenému súperovi domáci spečatili triumf v 88. minúte zásluhou presnej strely Moronga.Proti oslabenej Trnave začali Michalovčania bez rešpektu a už v 4. min musel zasahovať brankár Rusov po hlavičke Sulleya. To však bolo zo strany hostí v prvom polčase prakticky všetko, pretože snaha hráčov Zemplína sa končila pred domácou šestnástkou. V 11. min po centri Jirku nabiehajúci Miesenböck strelou od ľavej žrde prekvapil brankára Kiru a domáci viedli 1:0. Povzbudení Trnavčania mali aj ďalšie šance, ale bez gólovej koncovky. V 21. min brankár Kira včas zasiahol pred Dangubičom a o tri minúty neskôr nováčik v trnavskom drese Vantruba hlavičkoval nad bránu. V 37. min nastrelil Jirka Dangubiča a bolo po trnavskej šanci. V záverečnej minúte prvého polčasu po chybe obrany hostí išiel Vantruba sám na bránu, ale nastrelil len vybiehajúceho brankára Michaloviec.V druhom polčase mali domáci územnú prevahu, ale ich útočná snaha dlho končila nepresnými loptami do šestnástky. Hostia cítili šancu na vyrovnanie, ale ich umenie sa končilo pre trnavským pokutovým územím. Diváci tak videli futbal s množstvom nepresností. Obrat prišiel v záverečnej štvrtine zápasu, keď v 67. min po rohu Jirku zvýšil Hladík hlavou na 2:0. Domácich gól povzbudil a mali niekoľko dobrých možností. Pekárovu strelu kryl brankár Kira a Kadlec vystrelil okolo ľavej šibenice. V 82. min po rohu Pekára zvýšil Sloboda hrajúci 50. ligový zápas za Trnavu na 3:0. V závere zápasu ešte brankár Rusov kryl strelu Turika a striedajúci Grendel vystrelil tesne vedľa brány Michaloviec. Trnavčania tak v jubilejnom 50. zápase na novom štadióne dosiahli víťazstvo rozdielom triedy a hoci v nekompletnej zostave sa dobre naladili na utorňajšiu odvetu predkola Ligy majstrov proti CZ Belehrad.Prvá vážna šanca prišla zo strany Dunajskej Stredy, keď v 12. minúte po prihrávke Vidu sa dostal k strele Bayo, ale lopta letela tesne vedľa. O dve minúty neskôr prišla odpoveď Ružomberka, ale strela Gál-Andrezlyho bola nepresná. V 17. minúte išli do vedenia hostia, z prihrávky z ľavej strany sa z päťky presadil Tandir – 0:1. O dve minúty neskôr pozornosť Jedličku vyskúšal Gál-Andrezly. V 21. minúte skúšal strelu z diaľky Pačinda, ale Macík bol na mieste. V 23. minúte mohol vyrovnať K. Vida, ktorý po prihrávke Pačindu sa dostal do nájazdu, ale strelu Macík bravúrne chytil. V 25. minúte mal gól na kopačke Herc, ktorého strelu do "vinkla" opäť bravúrne chytil brankár hostí. Dunajská Streda sa snažila o vyrovnanie, ale obrana Ružomberka obstála. V 39. minúte vyslal strelu z ľavej strany Šimčák, ale vedľa. V 42. minúte prišlo vyrovnanie, po centri Pačindu hlavičkoval pred bránu Bayo a Kristopher Vida z prvej skóroval – 1:1.Druhý polčas sa začal radosťou hostí, do bránky trafil presne Tandir, ale bol v postavení mimo hry. V 54. minúte ľavačkou vyslal tvrdú strelu Kristopher Vida, loptou trafil hornú žrď. O minútu neskôr Kostadinov poslal strelu vedľa. V 58. minúte brankár Macík chcel rozohrať loptu, vypichol mu ju K. Vida a brankár Ružomberka ho zastavil len faulom. Nariadenú penaltu Pačinda premenil – 2:1. O vyrovnanie sa snažili Takáč aj Daniel, ale boli nepresní. V 69. minúte po rohovom kope pohrozil Tandir, ale hlavičkoval vedľa. V 72. minúte už hostia vyrovnali, strelu z 20 metrov sa presadil Qose – 2:2. V 77. minúte po centri Šimčáka Bayo poslal loptu len o centimetre vedľa brány, o dve minúty neskôr Šatka hlavičkoval nad. Do konca sa už skóre zápasu nezmenilo.