V behu na 400 m triumfovala na ME Poľka Swiety-Erseticová

Poľská atlétka Justyna Swiety-Erseticová získala zlato v behu na 400 m na ME v Berlíne, 11. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky



ženy



400 m:

1. Justyna Swiety-Erseticová (Poľ.) 50,41

2. Maria Belibasákiová (Gr.) 50,45

3. Lisanne de Witteová (Hol.) 50,77

4. Laviai Nielsenová (V. Brit.) 51,21

5. Iga Baumgart-Witanová (Poľ.) 51,24

6. Agne Šerkšnieneová (Lit.) 51,42



muži



800 m: 1. Adam Kszczot (Poľ.) 1:44,59

2. Andreas Kramer (Švéd.) 1:45,03

3. Pierre-Ambroise Bosse (Fr.) 1:45,30

4. Michal Rozmys 1:45,32

5. Mateusz Borkowski (obaja Poľ.) 1:45,42

6. Andreas Bube (Dán.) 1:45,92



Berlín 11. augusta (TASR) - Zlatou medailou sa na ME atlétov v Berlíne ovenčila v behu na 400 m Poľka Justyna Swiety-Erseticová v európskom výkone roka 50,41. V cieľovej rovinke mala najviac síl a na šachovnici predbehla Grékyňu Mariu Belibasákiovú.Nad finále na 400 m visel veľký otáznik, keď žiadna časom na seba výraznejšie neupútala. Najskúsenejšia bola špecialistka na halu Poľka Swiety-Erseticová, tabuľkovo najrýchlejšou Holanďanka de Witteová. O zlato bojovali na šachovnici dve, Poľka a Grékyňa Belibasákiová, ktorej nepomohol ani vpád do cieľa. Grékyňa bežala výborne, no v cieľovej rovinke stratila výrazný náskok. Zabehla však národný rekord 50,45, zlatá Swiety-Erseticová, vlani bronzová na HME, najlepší európsky výkon roka 50,41 a aj tretiu Holanďanku de Witteovú ozdobil národný rekord 50,77.Vo finále behu na 800 m obhájil titul Poliak Adam Kszczot presvedčivým spôsobom s povestným drvivým finišom. Štartovali až traja Poliaci a z nich Adam Kszczot patril medzi favoritov. Za najvážnejšieho súpera mu tabuľky určili úradujúceho majstra sveta Francúza Bosseho. Aj Česi mali zastúpenie, keď príjemne prekvapil postupom do finále mladý 22-ročný Lukáš Hodboď, no dobehol až ôsmy. Kszczot tentoraz nefinišoval úplne zozadu, ale z tretej pozície 200 m pred cieľom a jednoznačne zvíťazil, na ME po rokoch 2014 a 2016 tretí raz za sebou. Bossovi chýbali v závere sily a skončil tretí.