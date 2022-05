Sereď vo Fortuna lige končí, radosť Banskej Bystrice z postupu je však predčasná

Klub nemá na mzdy hráčov

Banskobystričania sa už tešia z postupu

17.5.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalový klub ŠKF Sereď po štyroch rokoch opustí najvyššiu slovenskú súťaž. Sezónu 2021/2022 ukončí na piatom mieste fortunaligovej tabuľky, čo je najlepší výsledok v histórii klubu.Medzi slovenskou futbalovou elitou sa klub udržal štyri sezóny napriek tomu, že pre nevyhovujúce podmienky na vlastnom štadióne hrával domáce stretnutia v Nitre, Zlatých Moravciach, Trnave aj na Pasienkoch v Bratislave.Prvostupňový orgán licenčnej komisie Slovenského futbalového zväzu (SFZ) neudelil Seredi licenciu na budúci ročník a klub sa rozhodol, že to bude akceptovať. V klube tiež za niekoľko ostatných mesiacov nevyplácali mzdy."Na základe toho, že ŠKF Sereď dlhodobo nevie zabezpečiť infraštruktúrne kritériá na pôsobenie vo Fortuna lige, sa vedenie klubu rozhodlo nepodať odvolanie na druhostupňovú odvolaciu komisiu licenčného systému SFZ. Svoje finančné náležitosti si určite vysporiada a Sereď bude ďalej hrať v lige, do ktorej bude preradená," uviedol generálny manažér klubu Marián Černý v rozhovore pre TA3.Okrem Serede nemá licenciu na nasledujúci ročník ani klub FK Senica , ktorý trápia najmä finančné problémy. Na základe poslednej priečky vo fortunaligovej tabuľke by mal najvyššiu súťaž opustiť FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa Hráčov Serede by mal v najvyššej súťaži v sezóne 2022/2023 nahradiť klub MFK Dukla Banská Bystrica, ktorý obsadí druhé miesto v tabuľke II. ligy za Podbrezovou.Pôvodne mala Dukla hrať baráž o postup do Fortuna ligy proti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble , no Banskobystričania už oznámili postup medzi slovenskú elitu na svojom instagrame. Riadiaci orgán súťaže už na stredu zvolal mimoriadne zasadnutie Prezídia Únie ligových klubov (ÚLK) , ktoré bude riešiť aj play-off o Európsku konferenčnú ligu a baráž o účasť vo Fortuna lige."Je dôležité, aby sme našli v oboch prípadoch spravodlivé športové riešenie v súlade s normami SFZ a ÚLK. Keďže neudelenie licencie sa týka aj európskych pohárov, Sereď nenastúpi ani do play-off o Európsku konferenčnú ligu. Prezídium sa bude zaoberať aj barážou o účasť vo Fortuna lige. Informácie o tom, že Banská Bystrica je už fortunaligová nie sú v tejto chvíli pravdivé. Prezídium ÚLK je najvyšším orgánom riadiacej organizácie Fortuna ligy a tvorí ho všetkých dvanásť klubov aktuálneho súťažného ročníka, o týchto športovo-technických otázkach musí rozhodnúť Prezídium ÚLK, ktoré mimoriadne zasadne v stredu,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák