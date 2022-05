Zdeno Chára môže získať za svoju oddanosť hokeju trofej Billa Mastertona, v NHL odohral historicky najviac zápasov

Chára odohral najviac zápasov

17.5.2022 - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa dostal do záverečnej nominácie na Mastertonovu trofej za sezónu 2021/2022 v zámorskej NHL . Každoročne túto cenu udeľujú hráčovi, ktorý najlepšie zosobňuje vytrvalosť, športového ducha a oddanosť k hokeju.Spolu so 45-ročným Trenčanom sú finalistami aj útočník Kevin Hayes z Philadelphie Flyers a brankár Carey Price Novinkami v zámorskej profilige sú aj trénerské zmeny. Lane Lambert sa stal novým koučom klub New York Islanders , vedenie Vegas Golden Knights odvolalo Petra DeBoera.Štyridsaťpäťročný Chára bol v jeho 24. sezóne v kariére najstarším hráčom profiligy. Stal sa historickým rekordérom medzi obrancami NHL v počte odohraných zápasov, keď 24. februára nastúpil na svoj 1 652. duel základnej časti.V 72 stretnutiach v drese "ostrovanov" nazbieral 14 kanadských bodov za dva góly a 12 asistencií, pričom v priemere odohral 18:44 min na zápas.Na konto si pripísal aj osem plusových bodov, 85 trestných minút, 125 bodyčekov a 90 zblokovaných striel. Absolvoval tiež päť pästných súbojov s protihráčmi.Víťaz Stanleyho pohára ako kapitán Bostonu Bruins v roku 2011 a držiteľ Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu súťaže z roku 2009 sa dostal do záverečnej nominácie na Mastertonovu trofej prvýkrát v kariére.V New Yorku Islanders po neúspešnom ročníku 2021/2022 bez účasti v play-off prepustili hlavného trénera Barryho Trotza . Na lavičke mužstva ho nahradí jeho asistent, 57-ročný Kanaďan Lane Lambert, ktorý po boku Trotza pôsobil aj v kluboch Nashville Predators a Washington Capitals."Pracoval som s Laneom v ostatných štyroch sezónach a bol som s ním v pravidelnom kontakte, keď bol dočasným hlavným trénerom. Podľa mňa je tou správnou osobou, ktorá by mala viesť náš tím," vyhlásil generálny manažér Lou Lamoriello, citoval ho oficiálny web Islanders."Pripravoval som sa na túto úlohu mnoho rokov ako hráč aj v pozícii trénera. Rozhodne som z toho nadšený," vyhlásil Lambert, ktorý má 11-ročné trénerské skúsenosti z NHL.Vegas Golden Knights sa lúčia s hlavným trénerom Petrom DeBoerom , ktorý na lavičke "rytierov" zaznamenal počas troch sezón bilanciu 98 víťazstiev, 50 prehier v riadnom hracom čase a 12 neúspechov po predĺžení či samostatných nájazdoch. DeBoer mal s Vegas zmluvu aj na nasledujúci ročník."Ďakujeme mu za jeho prínos pre náš klub. Po dlhých diskusiách veríme, že nový tréner nás dostane do tej najlepšej pozície, aby sme mali úspešnú budúcu sezónu," uviedol generálny manažér Kelly McCrimmon pre oficiálny klubový web. Okrem 53-ročného DeBoera skončili v Las Vegas aj jeho asistenti Steve Scott a Ryan McGill.