Sereď zvíťazila v sobotňajšom zápase 13. kola Fortuna ligy nad Senicou

Na snímke zľava Osman Bukari (Trenčín), Filip Twardzik, Alexander Mojžiš (obaja Ružomberok) v zápase 13. kola slovenskej futbalovej Fortuna ligy MFK Ružomberok - AS Trenčín. Ružomberok, 26. októbra 2019. Foto: FOTO TASR - Dušan Hein Foto: FOTO TASR - Dušan Hein

MFK Ružomberok – AS Trenčín 2:2 (1:1)



Góly: 21. Kojnok, v 64. J. Maslo – 41. Čatakovič (z 11 m), 80. Bukari. ŽK: Kostadinov, Twardzik – El Mahdiou, Koolwijk. Rozhodovali: Bálitn - Štrbo, Bedná, 1235 divákov



Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Mojžiš – Kojnok, Kostadinov, Zsigmund, Takáč (90+. Múdry), Twardzik – Regáli (73. Gerec), T. Bobček (81. V. Jedinák)



Trenčín: Chudý – Križan, Skovajsa, Julien – Slávik, El Mahdiou (65. Zubairu) , Koolwijk, Roguljič – Bukari (85. Corryn), Čatakovič (75. Depetris), Van Kessel

FK Pohronie – FK DAC 1904 Dunajská Streda 0:2 (0:0)



Góly: 61. Kalmár, 85. Kružliak. Rozhodovali: J. Pavlík – Bobko, Galo, ŽK: Župa, Pellegrini – Blackman, 2094 divákov



Pohronie: Jenčo – Tesák, Nosko, M. K. Bartoš, Župa – Blahút, Dzurík, Pellegrini, Abrahám (84. Mészáros) – Klec (68. Mazan) - Zachara



DAC: Jedlička – Blackman (84. Divković), Kružliak, Beskorovajnyj, Šimčák (46. Davis) – Oravec – Fábry (46. Kalmár), Ronan, M. Vida, K. Vida – Ramirez

Hlasy:

Mikuláš Radványi, tréner Pohronia: "Prvý polčas sme odohrali výborný zápas. Po taktickej stránke sme to dobre zvládli. Na čom sme cez týždeň pracovali, to aj chlapci robili na ihrisku. No ak nedáte z tých šancí či náznakov jeden alebo dva góly, tak sa vám to môže vypomstiť. Súper do druhého polčasu poslal dvoch kvalitných futbalistov Kalmára a Davisa a to sa odzrkadlilo. Hostia hrali už iný futbal. Vedeli sme, že po prestávke to nebude jednoduché, mrzí ma, že sme inkasovali gól stredom šestnástky. Bohužiaľ som nemohol poslať na ihrisko defenzívneho záložníka v 60-tej minúte, keďže sa nám Sedláček zranil. Na konci sme už išli do rizika, dali sme do hry druhého útočníka, vystriedal hráča, ktorý mal na starosti Kružliaka, nepokryl ho a dostali sme aj druhý gól. Ctím si, že moji hráči posledných päť minút ešte chytili dych, mali tam náznaky šancí. Odohrali sme dobrý zápas, ale v ďalších zápasoch potrebujeme zbierať body."



Peter Hyballa, tréner Dunajskej Stredy: "Bol som veľmi nahnevaný na výkon mojich zverencov v prvom polčase. Hrali sme staticky v hre bez lopty, nešli sme do súbojov, ani taktická stránka nebola ideálna. Chceli sme využívať kraje, ale nedarilo sa nám to. Domáci bojovali, získavali odrazené lopty. Ten stav 0:0 bol pre nás ešte dobrý. Pohronie bolo lepšie. Do druhého polčasu som poslal dvoch hráčov po zranení Kalmára s Davosm a to sa prejavilo pozitívne na našej hre. Zmenil som i rozostavenie, viac sme bojovali a zapojili aj Ronana do hry. Celkovo sme hrali oveľa lepšie v druhom než v prvom polčase. Pri prvom góle sa prejavila dobrá spolupráca Ramireza s Kalmárom. Pri druhom naše nacvičovanie štandardiek počas týždňa, ktoré má na starosti môj asistent. Za prvý polčas musím dať kompliment domácim, my sme neukázali nič. V druhom sa prejavili naša kvalita a sila. Nebol to náš najlepší zápas, ale hráčom ďakuje, že dobre zareagovali na priebeh, Sú to pre nás dôležité tri body."



Dominik Kružliak, autor druhého gólu Dunajskej Stredy: "Spokojnosť je s výsledkom 2:0. Aj keď prvý polčas nebol z našej strany dobrý, súper pozorne bránil v dobrom bloku a takisto aj hrozil z brejkov. Povedali sme si, že v druhom polčase musíme byť lepší a trpezliví. Prišiel Kalmár, ktorý dal prvý gól a konečne to padlo aj mne po štandardke. Videl som tam priestor v strede a dobre som si nabehol na centrovanú loptu. Sme radi za tento zvládnutý zápas, je to pre nás dôležité víťazstvo."

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Nitra 1:0 (0:0)



Gól: 46. Kovaľ. Rozhodovali: Královič - Hrmo, Perát, ŽK: Grozdanovski - Šefčík, Ristovski, 1680 divákov.



Zlaté Moravce-Vráble: Pindroch - Čögley, Tóth, Asanovič, Brašeň - Kovaľ (79. Oliveira), Grozdanovski, Duga, Orávik (46. Švec) - Ďubek - Rodrigues (72. Jarovič)



Nitra: Šípoš – Kuník, Farkaš, Podhorín, Magda - Dubeň (59. Guláš), Bílovský - Šefčík (59. Gatarič), Faško (77. Fábry), Chobot - Ristovski

FK Senica - ŠKF iClinic Sereď 0:1 (0:0)



Gól: 79. de Assis (vlastný). Rozhodovali: Dohál – Jánošík, Vitko, ŽK: de Assis, Cvek – T. Dabó, Ventúra, 785 divákov



Senica: Vorel – Didiba, Dias, Favaro Amaral, de Assis – Yenne (77. Akinyoola), Cvek – El Moudane (87. Krč), Klapan (65. Ramirez) – Castaňeda, Sulley



Sereď: Iliev – Dabó, Ba, Hučko, Slaninka – Ventúra, Metalsi – Iván, Pankarićan (64. Rorič), Cleber (67. Louka) - Morong (90. Adekuoroye)

Hlasy:

Slavche Vojneski, tréner Serede: "Vedeli sme, kam sme prišli, tento tím si viedol v posledných zápasoch veľmi dobre - získal desať bodov. Snažili sme sa neotvárať zápas, v prvých 15-20 minútach sme mali viacero problémov. Neskôr sme sa dostali do hry a vedeli sme presne, čo chceme. Splnili sme to, čo sme si povedali v polčasovej prestávke. Dnes vyhral tím, ktorý chcel zvíťaziť viac a mal viac šťastia. Šťastiu musíte ísť niekedy naproti. Gratulujem môjmu trénerskému tímu a mojim hráčom. Takisto gratulujem trénerovi domácich k fair play."



Michal Ščasný, tréner Senice: "Chcem pogratulovať súperovi k trom bodom. Veľmi dobrá organizácia a defenzíva. Mali sme s tým určité problémy, nehrali sme tak rýchlo, akoby sme chceli. Aj napriek tomu sme si vypracovali dostatok príležitostí. Ak chceme byť v zápase úspešní, musíme premieňať šance. Bolo to o našej nemohúcnosti streliť gól."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok/Žiar nad Hronom/Zlaté Moravce/Senica/ 26. októbra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v sobotňajšom zápase 13. kola Fortuna ligy s AS Trenčín 2:2.Futbalisti FK DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v sobotňajšom zápase 13. kola Fortuna ligy na ihrisku FK Pohronie 2:0.Futbalisti ViOnu Zlaté Moravce-Vráble zvíťazili v piatkovom zápase 13. kola Fortuna ligy nad Nitrou tesne 1:0.Futbalisti ŠKF iClinic Sereď zvíťazili v sobotňajšom zápase 13. kola Fortuna ligy nad Senicou 1:0.Domáci od začiatku diktovali tempo a ťahali akcie do súperovej šestnástky. Už v 5. min mali prvú tutovku, keď sa Regáli ocitol za chrbtom obrany AS, ale Chudý včasným vybehnutím zachránil svoj tím. Za dvadsať minút Liptáci zahrávali sedem rohových kopov a potom sa dočkali aj gólového zápisu, keď po Takáčovom centri Kojnok z prvej trafil k ľavej žrdi. V 39. min sa zrodila prvá nebezpečná akcia AS, Bukari sa presadil cez Twardzika i J. Masla, spätnou prihrávkou vyzval k strele Čatakoviča a po ruke Kostadinova z nariadenej penalty Čatakovič vyrovnal.V úvodných fázach druhého polčasu (medzi 56. a 59. min) a to hneď v troch prípadoch sa o vzruch pred bránou AS postaral T. Bobček. Najprv sa mu do strely z bezprostrednej blízkosti vrhol Skovajsa, potom ho o koncovku obral Križan a do tretice ružomberský útočník hlavou mieril vedľa. V 66. min J. Maslo z priameho kopu, keď Chudý dokázal loptu len pohladiť, opäť dostal MFK do vedenia. Van Kessel mal potom dve veľké príležitosti na gólovú odpoveď, ale trafil len žrď, v 66. min pravú a o tri minúty neskôr ľavú. Hostia sa s nulovým ziskom nechceli zmieriť. V 79. min Twardzik hlavou zblízka mieril len do trenčianskeho brankára a z protiakcie Trenčín vyrovnal. Macík najprv vedľa seba vyrazil strelu Zubairu a Bukari pohodlne trafil voľný kút domácej brány.Pohronie, pod vedením nového kouča Radványiho, začalo aktívne a vytvorilo si dve dobré príležitosti. V deviatej minúte zakončil v šestnástke Zachara, ale slabšiu strelu mieril do priestoru, kde bol brankár Jedlička. V sedemnástej minúte po priamom kope Pellegriniho išla centrovaná lopta pred bránku a Zachara ju hlavou poslal tesne vedľa žrde. Hostia postupne hru vyrovnali, ale stred poľa bol mimoriadne prehustený, do šancí sa nedostával ani jeden tím, hlavne domáci sa zamerali na pozornú defenzívu a číhali na brejky. Jeden z nich mohli využiť v 37. minúte, keď po ľavej strane unikol Župa, nacentroval do pokutového územia, no úplne voľný Blahút nepokoril gólmana DAC, ktorý loptu vytlačil na roh. Z neho išla centrovaná lopta tentoraz na hlavu Bartoša, ale ten nebol presný. Dunajská Streda mala dobrú možnosť až v závere polčasu, dvojnásobne odrazená lopta sa dostala k Ramirezovi, ktorý zoči – voči Jenčovi neuspel.V druhom polčase sa hral svižný futbal. Tréner hostí prestriedal dvoch hráčov a výrazne oživil hru. Najprv však pohrozilo Pohronie, po centri Zacharu Blahút pred bránkou iba tesne minul hlavou dobrú loptu. Na opačnej strane zakončoval striedajúci Davis z rohu šestnástky, ale mieril nad brvno. Rovnako tam poslal loptu na domácej strane po rohu hlavou Nosko. Útoky sa striedali na oboch stranách, no napokon sa tešili hostia. Po rohu ešte pokus Beskorovajnyho neskončil gólom, no v 61. minúte si striedajúci Kalmár narazil loptu s Ramirezom, prebil sa cez dvoch protihráčov a presne po zemi zakončil – 0:1. Následne Dunajskostredčania umnou a taktickou hrou držali tesné vedenie, nepúšťali súpera do šancí. Ten pohrozil iba po chybe Davisa, ale pekný slalom Blahúta neslávil v šestnástke želaný efekt v podobe zakončenia. V závere sa DAC ešte presadil po rohovom kope, keď Ronan poslal presný center na hlavu Kružliaka a ten sa nemýlil. Definitívne tak umlčal snahu futbalistov Pohronia.Tradičné regionálne derby prinieslo od úvodu obojstranne opatrnú partiu. S pribúdajúcim časom sa však domáci čoraz viac tlačili pred pokutové územie hosti. V 17. minúte Čögley našiel na hranici malého vápna Rodrigueza, ktorého strela len tesne minula pravú žrď Šípošovej brány. V 22. minúte prišla pekná kombinácia ViOnu po osi Čögley -Asanovič - Duga, s koncovkou ktorého si však Šípoš poradil. Skóre sa mohlo meniť v 33. minúte na opačnej strane. Faško šikovne vysunul Ristovského a ten sám pred Pindrochom mieril iba do neho, aby sa k odrazenej lopte dostal Šefčík, ktorého skvelým pádom pod nohy Pindroch vychytal. V 37. minúte si na Orávikov rohový kop vyskočil Asanovič, ale jeho hlavičke chýbali decimetre.Do 2. polčasu vstúpili domáci raketovo. Striedajúci Švec vycvičil na hranici pokutového územia dvoch obrancov Nitry, spätnou prihrávkou našiel Kovaľa a jeho strela aj s prispením jemného teču Farkaša skončila v sieti. Po hodine hry napriahol z dobrých 20 m Duga, ale jeho utešenú strelu pozorný Šípoš vytesnil na roh. V 64. minúte Kovaľov center našiel na päťke Asanoviča, jeho hlavičke však chýbali centimetre. V 77. minúte nitrianske manévre pred pokutovým územím ViOnu zakončil nevydarenou strelou Chobot. V závere sa hostia snažili o vyrovnanie, ale v koncovke boli bezzubí.Prvý polčas sa odohrával medzi 16-kami. Pred oboma bránami bolo málo vzruchu, zápasu chýbalo väčšie tempo. Domáci dvakrát ohrozili brankára Ilieva. V 22. minúte nepríjemnú strelu Castaňedu brankár hostí vyrazil a rovnako si poradil aj so strelou stopéra Favara v 34. minúte. Hostia sa do priestoru bránky trafili až v poslednej minúte polčasu, keď Ivánovu strelu spoza pokutového územia vyrazil brankár Vorel a tak sa polčas skončil bez gólov.V druhom sa hral o niečo záživnejší futbal, najmä domáci boli tí, ktorí by si zaslúžili streliť gól, ale v koncovke boli jaloví. V 54. minúte hosťujúci Ventúra vyskúšal pozornosť brankára domácich, ale ten na dvakrát loptu kryl. O minútu strieľal Iván, aj tentoraz senický brankár loptu vyrazil. V 57. minúte udrelo na druhej strane. Castaňeda si vypracoval ideálnu pozíciu, loptu po jeho strele vyrazil s námahou brankár Iliev na rohový kop. Senický útočník Castaňeda sa dostal do zakončenia v 62. minúte, po jeho dobre mierenej krížnej strele išla lopta tesne vedľa ľavej žrde. Do vedenia mohli ísť v 78. minúte domáci, po štandardnej situácii zakončil pred bránou hostí El Moudane, no trafil len ľavú žrď. Z ničoho nič udrelo na druhej strane. Loptu si po centri Ventúru vrazil do vlastnej siete de Assis. Seničania sa snažili aspoň o vyrovnanie, dostali sa ešte do dvoch gólových šancí. V 85. minúte striedajúci Akinyoola zo 100-percentnej pozície trafil len do brankára. V nadstavenom čase sa po ďalšej štandardke dostal do zakončenia Krč, ale bulharský brankár bol v tomto zápase výraznou oporou Serede a loptu so šťastím vytesnil na roh. Sereď si tak šťastne odviezla tri body.