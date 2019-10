Vlhová po nevydarenom vstupe do sezóny nehľadá výhovorky a sľubuje, že dobehne zameškané

26.10.2019 - Slovenská zjazdárka Petra Vlhová vzhľadom na svoje vysoké ambície nemá za sebou úspešný vstup do sezóny Svetového pohára. V rakúskom Söldene figurovala po prvom kole obrovského slalomu na siedmej priečke, ale útok na pódiové umiestnenie sa nekonal. Až dvadsiaty druhý čas v druhom kole odsunul 24-ročnú Liptáčku na výslednú 14. pozíciu.



Úradujúca majsterka sveta v obrovskom slalome a druhá žena tejto disciplíny v celkovom poradí SP v uplynulej zime po pretekoch nehľadala výhovorky v teplom počasí ani postupne sa roztápajúcom snehu na trati, ale v sebe.

Tréningový výpadok

"Nejazdila som dobre a bolo to vidieť na výslednom čase. Nedá sa nič robiť, treba sa z toho poučiť a ísť ďalej. Nebolo to v trati, chyba je vo mne. Neviem ani, čo mám povedať. Asi len to, že to nevyšlo a treba ´makať´ ďalej, aby to bolo lepšie," uviedla Petra Vlhová do mikrofónu RTVS.Zverenkyňa talianskeho odborníka Livia Magoniho si dobre uvedomuje, že jej lyžiarske leto nebolo ideálne. Časté zdravotné problémy spôsobili tréningový výpadok a tým aj nedostatočnú pripravenosť na prvé preteky dlhej sezóny.O necelý mesiac vo fínskom Levi, kde bude na programe prvý slalom ročníka 2019/2020, chce byť Vlhová na tom lepšie kondične aj výsledkovo."Určite to nebol najlepší štart do tejto sezóny. Nebola som pripravená na 100% a cítim to. Nasledujúci mesiac však budem tvrdo trénovať aby som dobehla všetko, čo som v lete zameškala," sľúbila Vlhová fanúšikom prostredníctvom svojho profilu na facebooku.

Naháňanie kondičky

Podľa vlastných slov už v nedeľu cestuje do Milána, kde si dopraje kondičný tréning. Potom sa vráti domov na Slovensku a bude pokračovať v naháňaní kondičky."Neskôr 9. novembra odletíme už do Fínska, kde sa budeme pripravovať na úvodný slalom sezóny za polárnym kruhom. Teraz však musím klásť dôraz najmä na zlepšenie kondičky. Aj také sú dni, že to nevyjde, ale treba sa pozerať dopredu," doplnila Vlhová po Söldene.Úvodný "obrák" novej sezóny sa na ľadovci Rettenbach skončil menšou senzáciou. Zvíťazila ešte nie 18-ročná Novozélanďanka Alice Robinsonová, ktorá uštedrila tesnú prehru fenomenálnej Američanke Mikaele Shiffrinovej.Vôbec po prvý raz v histórii sa stalo, že obrovský slalom žien vo Svetovom pohári ovládla pretekárka z Nového Zélandu. Úplné prekvapenie to však nie je, lebo Robinsonová je úradujúca juniorská majsterka sveta.

Odplata za prehru

O svojich kvalitách dala vedieť už v marci počas finále SP v andorrskom Soldeu, kde skončila druhá za Shifrrinovou. Teraz zverenkyňa Chrisa Knighta Jeffa Fergusa, bývalých trénerov Lindsey Vonnovej, Shiffrinovej prehru odplatila."Pred druhou jazdou som bola nervózna, ale snažila som sa to udržať v sebe. Veľmi sa teším z víťazstva. Budem však musieť dokázať, že toto nebola náhoda," povedala Robinsonová pre AP."Už v minulej sezóne Alice naznačila, že bude silná. Je to super ´cool´ a zároveň vzrušujúce ako zajazdila. Predviedla úžasný výkon," pochválila Shiffrinová svoju premožiteľku."Už predtým som povedala, že Robinsonová bude veľmi silná. Dalo sa čakať, že bude dobrá. Celkovo konkurencia nespí. V nadchádzajúcej sezóne to môže byť vo Svetovom pohári úplne iné ako pred rokom," podotkla Petra Vlhová.