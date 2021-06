Serena Williamsová informovala o svojej neúčasti na OH v Tokiu, dôvod neprezradila

Odmietla však špecifikovať, prečo nevycestuje do Japonska. "Nefigurujem na olympijskej listine, aspoň o tom neviem, že by som tam mala byť," uviedla Serena Williamsová.

Legenda ženského tenisu

Sedem titulov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.6.2021 (Webnoviny.sk) -Tridsaťdeväťročná legenda ženského tenisu má v zbierke okrem 23 grandslamových titulov vo dvojhre aj štyri olympijské medaily. Tri získala vo štvorhre po boku svojej staršej sestry Venus (2000, 2008 a 2012), v Londýne 2012 pridala aj zlatú medailu vo dvojhre.Pred deviatimi rokmi sa olympijský turnaj hral práve na tráve All England Clubu, kde sa v pondelok začína slávny Wimbledon. Na OH 2016 v Riu de Janeiro už bola Serena prvýkrát bez medaily. Vo dvojhre skončila v treťom kole na rakete Ukrajinky Eliny Svitolinovej a vo štvorhre prehrali s Venus už v prvom kole po predchádzajúcich 15 víťazstvách."Mám veľa dôvodov, prečo som urobila toto rozhodnutie o olympijských hrách. Dnes o nich však nechcem hovoriť. Necítim sa na to. Možno inokedy," odkázala S. Williamsová.Na Wimbledone sa takmer 40-ročná Američanka predstaví vo dvojhre po dvadsiaty raz. Na konte má sedem titulov, ten zatiaľ posledný vybojovala v roku 2016.Ako turnajová šestka sa v 1. kole postaví proti Bieloruske Alexandre Sasnovičovej. Okrem S. Williamsovej sa na olympijskom sviatku v Tokiu nepredstavia ani hráči Top Ten mužského rebríčka Rafael Nadal a Dominic Thiem.