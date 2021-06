Slovenská reprezentácia v rýchlostnej kanoistike zahviezdila, získala štyri medaily

Po bronzovej medaile juniorky Bianky Sidovej zo soboty v K1 na 1000 m v nedeľu rovnaká kajakárka pridala striebro v K2 na 500 m, keď v lodi sedela spoločne s Katarínou Pecsukovou. Nad sily slovenského tandemu boli v A-finále iba Maďarky Sára Fojtová a Laura Ujfalviová.

27.6.2021 (Webnoviny.sk) -Ďalšie striebro pridala v nedeľu pre slovenskú výpravu v Poznani Mariana Petrušová v kategórii do 23 rokov. Petrušová skončila druhá v A-finále K1 na 500 m. Rýchlejšia ako slovenská reprezentantka bola iba Maďarka Alida Dóra Gazsóová. Petrušová si rozšírila medailové konto aj o bronz. Spoločne s Lisou Gamsjägerovou skončili na treťom mieste v A-finále K2 na 500 m do 23 rokov. Víťazkami sa stali Poľky Martyna Klattová a Sandra Ostrowská.V bojoch o medaily sa v nedeľu predstavili aj ďalší traja Slováci. V kategórii do 23 rokov Matúš Jedinák v K1 na 200 m skončil piaty, juniorka Katarína Pecsuková bola siedma v K1 na 200 m a Lisa Gamsjägerová šiesta v K1 na 200 m do 23 rokov.