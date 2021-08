Serena Williamsová nezíska rekordnú 24. grandslamovú trofej, z US Open sa odhlásila pre zranenie

Dala na rady lekárov

Prvá výhra v roku 1999

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Poľovačka Sereny Williamsovej na rekordnú dvadsiatu štvrtú grandslamovú trofej vo dvojhre sa opäť odkladá. Čoskoro 40-ročná americká tenistka sa odhlásila z US Open v New Yorku pre nedoliečené zranenie zadného stehenného svalu.Šesťnásobná miestna šampiónka to fanúšikom oznámila prostredníctvom statusu na sociálnych sieťach a upozornil na to oficiálny web Ženskej tenisovej asociácie (WTA)."Po starostlivom zvážení som dala na rady môjho lekárskeho tímu a rozhodla som sa nezúčastniť na US Open.To všetko preto, aby som sa naplno uzdravila. New York je pre mňa jedno z najvzrušujúcejších miest na celom svete a tiež jedna z najobľúbenejších tenisových lokalít. Budú mi chýbať miestni fanúšikovia, ktorým ďakujem za dlhoročnú podporu a lásku. Čoskoro sa však uvidíme," uviedla Serena Williamsová.Zadný stehenný sval si natiahla počas vystúpenia v úvodnom kole tohtoročného Wimbledonu, keď musela odstúpiť zo súboja proti Bieloruske Alexandre Sasnovičovej. Odvtedy sa súťažne nepredstavila.Fenomenálna Serena Williamsová vyhrala svoj prvý z 23 grandslamových turnajov práve vo Flushing Meadows ešte v minulom storočí v roku 1999 ako 17-ročná. Odvtedy triumfovala na newyorskom "betóne" v USTA National Tennis Center aj v rokoch 2002, 2008, 2012, 2013 a 2014.Blízko k celkovému triumfu mala aj vlani, ale v semifinále nestačila na Bielorusku Viktoriu Azarenkovú. Jej šesť miestnych titulov je rekordné číslo, rovnaký počet ich má na konte aj ďalšia legendárna Američanka Chris Evertová.Dosiaľ posledný grandslamový titul mladšia zo sestier Williamsových vybojovala na Australian Open 2017. Odvtedy zažila ešte po dve finálové účasti na Wimbledone aj US Open, ani raz však neuspela.