Slovan Bratislava sa v hokejovej Lige majstrov postaví proti Leksandu, Fribourgu a Třincu

Nechcú byť fackovacím panákom

Slovan nahradil Bielorusov

Hra proti Čechom až v októbri

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Po ročnej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu sa už vo štvrtok 26. augusta začne nový ročník hokejovej Ligy majstrov aj so slovenskou účasťou.Medzi 32 mužstvami nefiguruje slovenský šampión HKM Zvolen, vedenie súťaže totiž do svojich radov pozvalo až štvrtý tím ostatnej edície extraligy HC Slovan Bratislava. Ten sa v pohárovej Európe predstaví po takmer deviatich rokoch, keď v decembri 2012 hostil finálový turnaj European Trophy.Súpermi Slovana v F-skupine budú Leksand zo Švédska, Fribourg-Gottéron zo Švajčiarska a český šampión HC Oceláři Třinec "Tešíme sa na konfrontáciu so špičkovými klubmi z najlepších hokejových krajín Európy. Po odchode z KHL je to pre nás opäť príležitosť predstaviť sa na medzinárodnej scéne. Rozhodne nechceme byť fackovacím panákom. Osobitnú príchuť bude mať pre nás dvojzápas s Třincom. Aj preto, že na severe Moravy pôsobí viacero hráčov, ktorí obliekali aj náš dres, ako Vlado Dravecký, Marek Mazanec , alebo Tomáš Kundrátek, " povedal obranca Michal Sersen , cituje ho oficiálny web bratislavského mužstva.Slovan sa do LM dostal na základe voľnej karty, keď vedenie súťaže z hry vyradilo bieloruský tím Junosť Minsk . "Budeme sa snažiť všetkým trom súperom v skupine vytvoriť vynikajúce prostredie. Viacerí našu domovskú arénu, jej infraštruktúru a skvelé zázemie dôverne poznajú," myslí si generálny manažér Slovana Maroš Krajči. Doplnil: "Slovan bol v posledných rokoch jediným slovenským klubom, ktorý sa voči vedeniu LM správal konzistentne a čitateľne. Nikdy sme nepodmieňovali svoju prípadnú účasť v súťaži rôznymi kompenzáciami nákladov cestovného a podobne. Iniciatívne sme sa zaujímali o možnosť účasti v súťaži aj v prípade, že sa nám nepodarí získať majstrovský titul. Predpokladáme, že aj to zohralo dôležitú rolu pri udelení voľnej karty, rovnako ako naša angažovanosť v European Trophy, vrátane zorganizovania finálového turnaja v decembri 2012. Vynasnažíme sa, aby sme túto dôveru nesklamali a dobre reprezentovali našu značku, naše mesto a celý slovenský klubový hokej."Zverenci trénera Róberta Dömeho absolvujú prvé dve stretnutia v skupine u súperov, keď v piatok 27.8. nastúpia vo švédskom Leksande a o dva dni neskôr na ľade švajčiarskeho tímu Fribourg-Gottéron. V úvode septembra "belasí" absolvujú odvety proti rovnakým súperom - vo štvrtok 2.9. hostia Leksand a o dva dni neskôr aj Švajčiarov.Súboje proti Třincu absolvuje Slovan až v októbri, keď sa najprv 6.10. predstaví u súpera a 13.10. absolvuje domáci duel. Do play-off LM postúpia za každej z ôsmich skupín po dva najvyššie umiestnené kluby.V minulosti Slovensko v hokejovej Lige majstrov reprezentovali HC Košice HK Nitra a HC '05 Banská Bystrica. Zo skupiny sa podarilo postúpiť len "oceliarom" v ročníku 2016/2017, v osemfinále play-off však vypadli so švajčiarskym mužstvom Fribourg-Gottéron.