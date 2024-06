Sergej Loznica si v Košiciach prevezme Zlatú kameru

Jubilejný 30. ročník MFF Art Film sa uskutoční vďaka podpore:

V roku 2001 začal Medzinárodný filmový festival Art Film oceňovať popri hercoch (cena Hercova misia) aj domácich a zahraničných filmových profesionálov najrôznejších filmárskych povolaní za výrazný prínos do oblasti kinematografie. Minulý rok ocenenie získal legendárny maďarský režisér Béla Tarr. V tomto roku budú ocenení až traja tvorcovia: slovenský režisér Miloslav Luther, rumunský tvorca Cristi Puiu a ukrajinský režisér, scenárista, kameraman, producent a strihač Sergej Loznica.Patrí k špičkám súčasnej artovej svetovej kinematografie. Predtým, ako začal nakrúcať filmy, obhájil diplom na Kyjevskej polytechnickej univerzite. Po ukončení vysokej školy pôsobil niekoľko rokov vo výskumných laboratóriách, kde sa orientoval na kybernetiku a umelú inteligenciu. Po rozpade Sovietskeho zväzu nastúpil na prestížnu filmovú školu VGIK v Moskve a zasvätil svoj život kinematografií.Už v roku 2002 zaujal kritikov aj divákov krátkometrážnym dokumentom(2002), ktorý mal premiéru v sekcii Cinéfondation na prestížnom filmovom festivale v Cannes. Statické čiernobiele zábery zachytávajú ľudí žijúcich na periférii Ruska. Žiadny komentár, žiadna hudba, žiadna narácia. Len hŕstka zúbožených ruských roľníkov. Portrét signalizoval ďalšiu Loznicovu cestu, presnými líniami načrtol štýlotvornosť a tematickosť, ktoré boli pre jeho tvorbu príznačné aj v nasledujúcich rokoch. Za niekoľko rokov sa stal fenoménom európskej dokumentaristiky a experimentoval aj na poli hraného filmu. Pre jeho dokumenty je príznačná práca s archívnymi filmami, z ktorých "nanovo" skladá strhujúce naratívy a skúma historickú pamäť štátov bývalého Sovietskeho zväzu. Aj Art Film bol pri jeho začiatkoch. V roku 1996 vybrali do Súťaže študentských filmov jeho dokument(1995, spoluréžia Marat Magambetov).Za hraný film(2018) v ktorom rekonštruuje skutočné udalosti zachytené mobilnými telefónmi obyčajných ľudí na území okupovanom ruskými separatistami, získal prestížne ocenenie za najlepšiu réžiu Un certain regard na MFF Cannes v roku 2018.Trailer Invázia:Filmový festival Cannes na azúrovom pobreží sa už stal stálicou pre Loznicu a aj tento rok na ňom v svetovej premiére odprezentoval svoj najnovší filmársky počin(2024). Desať rokov po uvedení epického filmu(2014) pokračuje vo svojej ukrajinskej kronike a dokumentuje boj krajiny proti ruskej invázii. Film nakrútený v priebehu dvoch rokov zachytáva život civilného obyvateľstva na celej Ukrajine a predstavuje jedinečnú a konečnú výpoveď o ukrajinskej odolnosti voči barbarskej invázii. V druhej časti svojho ukrajinského diptychu Loznica maľuje monumentálne plátno národa odhodlaného brániť svoje právo na existenciu. Loznica uviedol: "Tento film som nakrúcal s hlbokou bolesťou v srdci a s veľkou láskou k svojej krajine. Tento film sa zrodil zo súcitu."Trailer Pán Landsbergis:V programovej sekcii Zlatá kamera budú mať festivaloví diváci možnosť vidieť aj jeho starší film(2021) o profesorovi hudby a charizmatickom vodcovi litovského hnutia za nezávislosť. V roku 1990 vyviedol svoju krajinu zo Sovietskeho zväzu a prinútil Gorbačova uznať jej suverenitu. 30 rokov po historickom rozpade ZSSR sa pán Landsbergis delí o skrytý príbeh boja svojho národa za nezávislosť. Kombináciou rozhovorov a archívnych záberov Sergej Loznica vykresľuje fascinujúci portrét muža, ktorý tvoril dejiny. 