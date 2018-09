Sergio Agüero predĺžil kontrakt s Manchestrom City do roku 2021

Futbalista Manchesteru City Sergio Agüero. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 21. septembra (TASR) - Argentínsky futbalový útočník Sergio Agüero predĺžil so svojím zamestnávateľom Manchestrom City zmluvu o ďalšiu sezónu. V tíme úradujúceho anglického majstra by tak mal zostať minimálne do roku 2021, informovala agentúra AP.Vedenie klubu Premier League oznámilo predĺženie spolupráce v piatok. Ak Agüero naplní kontrakt, bude hrať za "Citizens" celú dekádu. Argentínsky reprezentant a účastník troch MS (2010, 2014 a 2018) prišiel do Manchestru v roku 2011 z Atletica Madrid, predtým hral v rodnej krajine za Independiente.Agüero je s 204 gólmi historicky najlepší strelec City. Darí sa mu aj v úvode novej sezóny, v piatich ligových zápasoch skóroval dokopy trikrát.