EURÓPSKA LIGA: Tréner Slavie Praha nepreceňuje víťazstvo nad Bordeaux

Jindřich Trpišovský uprostred na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 21. septembra (TASR) - Futbalistom pražskej Slavie vyšiel vstup do skupinovej fázy Európskej ligy 2018/19, keď vo štvrtkovom zápase zdolali Girondins Bordeaux 1:0. V drese "zošívaných" hral do 79. minúte slovenský krídelník Miroslav Stoch, o ich najtesnejšom víťazstve rozhodol v 35. minúte Jaromír Zmrhal.citoval portál idnes.cz slová trénera Slavie Jindřicha Trpišovského.Bordeaux prvýkrát vystrelilo na bránu domáceho tímu až v 87. minúte.dodal Trpišovský. V druhom zápase C-skupiny sa v Kodani zrodila remíza domáceho FC so Zenitom Petrohrad 1:1.Už v nedeľu čaká na Slaviu stretnutie najvyššej domácej súťaže proti Bohemiansu.podotkol Trpišovský, ktorého tím je s 21 bodmi na čele tabuľky vďaka lepšiemu skóre ako Viktoria Plzeň.