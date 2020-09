Séria Životy slávnych: aká bola Mona Lisa?

Úžasná edícia, ktorá približuje osudy slávnych umelcov, ako boli Picasso (Žila som s Picassom), Dalí (Tajný život Salvadora Dalího), van Gogh (Smäd po živote), či životopis Grécky poklad od Irvinga Stona – príbeh priekopníka modernej archeológie Heinricha Schliemanna.

Teraz pribudla so série novinka Život Mony Lisy .

Mona Lisa.

Aká bola táto žena, čo už celé stáročia dráždi zvedavosť sveta a na všetky otázky odpovedá iba záhadným úsmevom? Prečo sa bohatá patricijská dievčina v pätnástich rokoch vydala za oveľa staršieho veľkoobchodníka s hodvábom? Prečo sa dala ako dvadsaťštyriročná portrétovať a prečo jej to manžel dovolil, hoci si obraz neobjednal?

Výborne spracovaný príbeh záhadnej dámy, ktorú namaľoval geniálny Leonardo da Vinci. Zaujímavé je, že ten bol vo Florencii cudzincom a objednávky na portréty neprijímal – prečo teda namaľoval Monu Lisu?

Dozviete sa aj to, prečo na tom neveľkom obraze pracoval nekonečne dlho, hoci maľoval nerád a ani svoje najväčšie diela nebol schopný dokončiť. Aj o najväčšej hádanke - pre koho vlastne ten portrét maľoval?

„Naozaj, prečo v najdramatickejšom období svojho života, keď súperil s Michelangelom a ich umelecký súboj sledovala celá Florencia, trávil nekonečné hodiny pri tejto zábavke?“ pýta sa aj samotný autor knihy.

Život Mony Lisy je pútavý životopis nielen o Mone Lise a jej rodine, ale aj o Mediciovcoch, Leonardovi da Vincim, či Florencii v 15.storočí.

Jeho autor Pierre La Mure preštudoval obrovské množstvo údajov roztratených po archívoch a aj vďaka tomu sa mu podarilo v románovej forme príťažlivo zobraziť osud ženy, ktorej podoba sa zachovala na doske z topoľového dreva.

V jeho vynikajúcej biografii ožíva búrlivé obdobie talianskej renesancie, jedinečný kultúrny rozkvet za vlády Mediciovcov, aj mesto Florencia. Ako sám pripomína, je to dramatizovaný životopis, nie beletrizovaný. Vrcholným dielom takejto formy je pre La Mura Tosltého Vojna a mier – príbeh ruskej rodiny z čias Napoleonovej výpravy proti Rusku. Tolstoj by mohol byť v opisoch veľmi presný a detailný, pretože bol dôstojníkom...no neurobil to. Skôr vytvoril literárne dielo, v ktorom pútavo zachytil samotnú históriu.

A presne tým smerom išiel La Mure. „Pri rozprávaní príbehu florentskej domácej panej a jej rodiny, ako žili v období francúzskych vpádov, pri všetkej skromnosti môžem sa len čo najúzkostlivejšie pridŕžať príkladu Tolstého a napísať ho formou, akú by si možno vybral aj on,“ dodáva autor.

Nespočetné poznámky zaťažujúce text knihy iste presvedčia, že sa nevzdal historickej vernosti pri tomto pokuse priblížiť životný príbeh slávnej, a predsa málo známej florentskej panej. Jej najbližšieho okolia a dvoch milovaných mužov, ako aj nepokojné, búrlivé časy renesancie, v ktorých žila.

Keď sa začal pôrod, Caterine obviazala okolo brucha opasok z hadej kože, aby zastrašila každého diabla, ktorý by dostal chuť vkĺznuť dnu. V nasledujúcich hodinách prikladala Caterine na čelo mokré uteráky, dávala jej privoniavať ocot a držala jej zatínajúcu ruku.

Keď už malo bezprostredne dôjsť k pôrodu, vzala ju na ruky a preniesla na „pôrodné kreslo“, kde sa pustila do roboty. Prítomné panie klesli na kolená a spievali mariánske litánie.

Tak sa v lete roku 1479 za zvuku spevu, modlitieb a bolestných výkrikov narodila Lisa de’Gherardini — budúca mona Lisa.

Milan Buno, knižný publicista