SERIÁL:Československo v '68 nemalo šancu i pre geopolitické súvislosti

Bratislava 3. augusta (TASR)- Liberalizácia a reformovanie spoločenského života počas Pražskej jari v roku 1968 neboli v záujme ostatných členov komunistického bloku. Československo kritizovali a tlačili Moskvu k zásahu. Hoci si Československo získalo sympatie aj kapitalistického Západu, na jeho obhajobu a záchranu nebol ochotný nič spraviť pre geopolitické dôvody. V rozhovore pre TASR to povedal český historik Michal Macháček.upozornil Macháček s tým, že aj napriek tomu Československo nebolo ani zďaleka hlavným problémom Moskvy.konštatoval Macháček.Československo malo v roku 1968 vo svete cveng. Západoeurópske krajiny a USA sympatizovali s jeho vývojom, verbálne ho chválili, no to bolo všetko, pretože rešpektovali povojnové rozdelenie sveta. Pre jednu stredoeurópsku krajinu nechceli riskovať veľký konflikt.dodal Macháček.Vojská Varšavskej zmluvy vstúpili do ČSSR v noci z 20. na 21. augusta 1968. Viac ako pol milióna vojakov s množstvom ťažkej techniky za sebou zanechalo 108 obetí na civilistoch (37 na území Slovenska) a stovky ťažko zranených ľudí. Poslední sovietski vojaci opustili Československo až po páde komunistického režimu, 20. júna 1991.