Slovenské produkty od našich farmárov žnú úspech na celom Slovensku

Pôda na juhu má slnečný šmrnc

Sladučké priamo zo stromu

Najobľúbenejšie zo slovenskej zeme

Podpora lokálnych produktov je dobrá pre krajinu

BRATISLAVA 2. augusta (WBN/PR) - Hovorí sa, že človek by mal konzumovať také potraviny, ktoré sú mu geograficky blízke. Áno, je fajn, keď si môžeme dopriať ananás alebo marakuju, prípadne si vychutnáme sladký melón po celý rok.No najlepšie sa k svojmu organizmu zachováme, ak zalovíme v našich vodách a hlavne ovocie a zeleninu budeme jesť sezónne a hlavne lokálne. Veď možností tu na to máme habadej, napríklad ajNa juhu Slovenska v okrese Komárno sú ideálne klimatické podmienky na pestovanie ovocia a zeleniny. Svoje o tom vedia aj v rodinnej firme, kde na pulty predajní BILLA denne dodávajú sladkú kukuricu, melóny, ale aj tekvice, papriku či paradajky.Ráno úrodu pozbierajú na poliach, počas dňa vytriedia a pobalia, no a navečer už putuje do skladov. Na druhý deň si ju zákazníci môžu kúpiť na pultoch označenú logom Slovenská farma.Rovnako z juhu Slovenska pochádzajú aj paradajky od výrobcu. Nielenže sú chuťovo také, aké poznáme ešte zo záhrad našich starých rodičov, ale dokonca sa pestujú ekologicky v moderných skleníkoch a bez postrekov, iba použitím biologickej ochrany.Drobné červené ovocie, ale i jablká, slivky, nektárinky či broskyne pestuje až 17 pestovateľov na celkovo 818 hektároch pre ovocinársku spoločnosťVyše polovicu tejto plochy tvoria jablkové sady so zhruba 25 odrodami jabĺk pod vlastnou značkou Dobré jablká.A že sú naozaj dobré, o tom svedčí aj fakt, že napríklad jablko Evelina, ktoré je na trhu len päť sezón a z toho už trikrát získalo ocenenie slovenské jablko roka, je u zákazníkov vysoko obľúbené a chodia sa naň pýtať.Na Slovensku patria medzi najpredávanejšie poľnohospodárske plodiny zemiaky. Na zemiakových poliach rodinnej farmykaždoročne zozbierajú 35-tisíc ton ich úrody v desiatich rozličných odrodách na 5-tisíc hektároch pôdy.Túto populárnu plodinu pestujú Mačajovci už skoro tridsať rokov a okrem dlhoročných skúseností a lásky k pôde, disponujú aj skvelými technológiami na pestovanie. Okrem zemiakov pestujú aj kapustu, cesnak a cibuľu, ktorej ročne vyprodukujú až 20-tisíc ton.Asi najväčšou výhodou konzumácie lokálneho ovocia a zeleniny je to, že vďaka našej malej krajine môžu byť čerstvo odtrhnuté plody na pultoch za menej ako 24 hodín. Zelené stromy, sady a záhrady sú tiež pozitívnym prínosom pre našu atmosféru.Za každým jabĺčkom či zemiakom vidíme prácu konkrétneho človeka, ktorý sa o ne s láskou staral a prihováral od maličkého semienka až po plod. Keď si v supermarkete kúpime ovocie a zeleninu od „našich“ farmárov, nielen, že budeme vedieť čo jeme a od koho, ale podporíme aj regionálnu zamestnanosť a peniaze, ktoré za tovar zaplatíme, ostanú doma.