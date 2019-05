SERIÁL: M. R. Štefánika a M. Sch. Trnavského spájalo priateľstvo

Na snímke rodinné fotografie Štefana Bugalu, na ktorých je aj Mikuláš Schneider - Trnavský a jeho manželka Ida 27. marca 2019 v Trnave. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 9. mája (TASR) – Cesty Milana Rastislava Štefánika a Mikuláša Schneidra Trnavského sa skrížili na začiatku minulého storočia v Prahe. Vtedy mladí muži, rovesníci, jeden z Košarísk, druhý z neďalekej Trnavy sa stretli v Prahe v slovenskom akademickom spolku Detvan, ktorý tam prispieval k rozvoju národného povedomia slovenských študentov.Budúci politik, vojak, štátnik, astronóm Štefánik študoval v Prahe najskôr na technike, potom na filozofickej fakulte. Budúci skladateľ, kodifikátor Jednotného katolíckeho spevníka Schneider (24. 5.1881 – 28. 5. 1958) prišiel na pražské konzervatórium po štúdiách v Budapešti a vo Viedni. Štefánika v roku 1901 zvolili za predsedu Detvana, Schneider bol v Prahe v rokoch 1903 až 1905. V rodine M. Sch. Trnavského sa dodnes zachovala spomienka na toto obdobie. Schneider, ktorý si až neskôr písal k menu prídomok podľa rodného mesta, napísal knihu Úsmevy a slzy s podtitulom Spomienky trnavského skladateľa. O Štefánikovi a Detvane tam uviedol: „Nebol to však iba spolok mladých intelektuálov v stovežatej Prahe, čo Štefánika a Schneidra spojilo. Do arény totiž vstúpila láska, oboch očarila tá istá žena. Skladateľov vnuk, trnavský právnik Štefan Bugala o tejto časti rodinnej histórie povedal, že išlo o krásnu mladú dámu Idu Kossaczkú z Trnavy, ktorá bola vzdialenou sesternicou Štefánika. „uviedol Bugala.Priateľstvo týchto dvoch mužov pretrvalo aj za študentské roky. Schneider vo svojej knihe s humorom jemu vlastným píše o koncerte v Paríži. Poslucháčov slovenské skladby nadchli a pri potlesku vyvolávali autora: l'auter! l'auter. Na koncerte bol aj Štefánik. „“ Edita Bugalová, vnukova manželka a zároveň muzikologička a riaditeľka Hudobného múzea Slovenského národného múzea sa venuje dielu M. Sch. Trnavského trvalo. Uviedla, že v rodine sa traduje aj spomienka vychádzky mladej Idy a Štefánika na Bradlo. Mal jej tam prírodou očarený povedať, že tam by raz chcel spočinúť a vidieť na rodné Slovensko.To ostatné sa odohralo až po tragickej udalosti, ktorá priateľov navždy rozdelila. Bugalová v súhrnnom diele s názvom Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider Trnavský napísala, že pri príležitosti položenia základného kameňa mohyly generála Štefánika na Bradle 4. mája 1924 zaznela práve Schneidrova skladba pre mužský zbor Hľa, zlietol orol na text Vladimíra Wagnera a o štyri roky neskôr, na slávnosti odhalenia mohyly 23. septembra 1928 to bola opäť skladba M. Sch. Trnavského Štefánik - Mali sme my sokola na slová Štefana Krčméryho. V roku 1935 ešte skomponoval na objednávku skladateľa a organizátora slovenského hudobného života Miloša Ruppeldta ako spomienku na Štefánika smútočný zbor Keď slnko veľké zájde s textom Fedora Ruppeldta. A v roku 1938 dokonca udelili Schneidrovi cenu, pomenovanú po jeho dávnom priateľovi - Štefánikovu krajinskú cenu.povedal Bugala. Táto socha, ktorá stojí v Trnave a ktorá má za sebou pohnutý osud, je možno aj preto považovaná za najvernejšie spodobenie Štefánika. S pompou ju odhalili v roku 1924, zúčastnila sa aj Štefánikova matka a brat a celá plejáda politických predstaviteľov.V roku 2007 sa k téme priateľstva dvoch veľkých mužov slovenského národa vrátilo trnavské Divadlo Jána Palárika, keď v réžii Michala Babiaka vznikla inscenácia Ružičky zo srdca. Bola o živote Trnavčana M. Sch. Trnavského, kde časť venoval priateľstvu so Štefánikom a Štefánikovmu vplyvu na skladateľa.