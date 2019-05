Strana NAJ je za užšiu integráciu Slovenska, tvrdí B. Grimm

Na snímke učiteľ, bývalý primátor Senice a kandidát na europoslanca za stranu NAJ Branislav Grimm počas tlačovej konferencie k predstaveniu kandidátov do eurovolieb za stranu NAJ 7. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Senica 9. mája (TASR) - Líder kandidátky NAJ – Nezávislosť a Jednota (NAJ) do eurovolieb Branislav Grimm by sa chcel ako poslanec Európskeho parlamentu (EP) venovať najmä oblasti vzdelania, kultúry a športu. V rozhovore pre TASR povedal, že Európska únia (EÚ) priniesla občanom zvýšenie životnej úrovne. Zvýšenie volebnej účasti v eurovoľbách sa podľa neho dá dosiahnuť informovanosťou od europoslancov o činnosti EP, ale aj ich vystúpeniami v Národnej rade SR.-EP sa môže podieľať na ďalšom zvyšovaní životnej úrovne Slovenska, prosperite a jej dorovnania so západnou Európou. S tým súvisí i stieranie ekonomicko-sociálnych rozdielov pri rozvoji v jednotlivých regiónoch Slovenska; k transparentnému, jednoduchšiemu, zrýchlenému čerpaniu eurofondov napr. vytvorením funkcie stálych projektových manažérov za jednotlivé kraje priamo v Bruseli či zrovnanie dotácií poskytovaných do poľnohospodárstva. Takisto zavedením rovnakých sociálnych práv a vyššej miery sociálneho zabezpečenia pre všetkých Európanov napr. rovnosťou mzdy na rovnakom pracovnom mieste, zavedením minimálnej mzdy, penzie či zlepšenie životnej úrovne Rómov. Vyzdvihovaním myšlienok uchovania slobody a obnovením ducha pokroku. To by sa malo pretaviť do projektov ako zákaz prejavov nenávisti na internete či zvýšenou finančnou dotáciou do vedy a inovácií. Pracovnými možnosťami pre mladých Slovákov, ďalšie možnosti štúdia v zahraničí, absolvovania odborných stáží. Možnosťou pre občanov od roku 2020 predkladať cez Európsku iniciatívu občanov Európskej komisii legislatívne návrhy. Som však toho názoru, že tie musia prejsť schválením našim parlamentom. K udržaniu si ekonomickej stability napr. i podporou nášho exportu. Plnením si záväzkov v oblasti ochrany životného prostredia. V oblasti bezpečnostnej ochrany by malo prísť k prehodnoteniu ochrany schengenského priestoru na základe solidarity a zodpovednosti a Únia sa musí stať zahraničnopolitickou mocnosťou, ktorá prevezme viac zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. Tým, že vznikne silná sociálna Európa, príde k pozastaveniu šírenia nezdravého nacionalizmu či extrémizmu. Únia musí zostať nositeľkou pokroku, presadzovať sociálne práva všetkých Európanov, legislatívou si získať verejnú podporu. Hľadať to, čo nás spája a nie čo nás rozdeľuje. Spolupracovať a nie ísť do konfrontácií. To sú dostatočné argumenty k posilneniu dôvery občanov v EÚ a jej inštitúcií.--Za roky práce vo verejnej správe, či už ako poslanca mestského zastupiteľstva, riaditeľa školy alebo primátora mesta som prišiel k poznaniu, že vždy je možnosť, ako pomôcť ľuďom k zlepšeniu kvality života. K tomu však treba byť pri tvorbe legislatívy, ktorá vzniká v EP a tá je i základom nášho právneho systému. Rád by som pracoval v Európskom výbore regiónov v komisii vzdelania, kultúry a športu. Chcem však priložiť ruku k dielu pri ďalšom zvyšovaní životnej úrovne Slovenska podporou zavedenia minimálnej európskej mzdy vo výške 80 percent priemernej mzdy každého členského štátu a dôchodku vo výške 550 eur, dotáciami pre poľnohospodárov, inováciami do vedy, výskumu, informatizácie, pri riešení rómskej otázky, zjednodušenom a zrýchlenom čerpaní eurofondov, podpore vyššej miery sociálneho zabezpečenia ľudí i myšlienkou dať viac kompetencií národným štátom ako ďalšej federalizácie Európy. Podporím vznik Európskej agentúry práce v Bratislave.--Áno, lebo chýba jasná vízia jej vývoja, napr. brexit je vážnym dôvodom na reformu vzťahov nielen k Veľkej Británii, ale aj v rámci prehodnotenia bilaterálnych zmlúv jednotlivých členských štátov s Britmi. Európska legislatíva a čerpanie eurofondov sa musí priblížiť občanovi. Pri jej tvorbe treba vychádzať z potrieb Európanov a včasnou informovanosťou vytvoriť verejnú dôveru pri jej implementácii do národnej legislatívy. EÚ musí zmeniť pomoc postihnutým krajinám tretieho sveta ekonomicky tak, aby dôvody migrácie pominuli a nemuseli ísť za lepším životom do Európy. Som za migráciu, za prijatie chýbajúcich odborníkov. V prípade vojenských konfliktov vytvoriť v záchytných táboroch utečencom adekvátne životné podmienky i so zapojením do pracovnej činnosti. Nárazníkovým štátom je nutné poskytnúť všetky prostriedky, aby spoľahlivo chránili svoje i hranice EÚ. Treba sa zamýšľať aj nad témou klimatických utečencov. Prehodnotiť nezmyselné zavedenie obchodných sankcií voči Rusku i viesť seriózne rokovania o hospodárskej spolupráci s Čínou. Hospodárske reštrikcie sú pre slovenské, ale aj európske hospodárstvo nevýhodné. Je nutné pozastaviť proces presadzovania federalizácie Európy, dať viac kompetencií členským štátom. V žiadnom prípade nefederalizovať EÚ spoločnou armádou, sme predsa v NATO. V sociálnej oblasti riešiť otázky vyrovnávania platových pomerov, zavedenia minimálnej európskej mzdy i dôchodku pri plnom rešpektovaní sily ekonomík jednotlivých členských štátov, uznávať dosiahnuté vzdelania. Zavedenie konkrétnych krokov v oblasti lepšej informovanosti pri riešení ochrany životného prostredia.--Som za užšiu integráciu, lebo stále nie je ešte ukončený proces vyrovnávania životnej úrovne napr. medzi štátmi V4 a západnej Európy. Bolo by to pre nás výhodné už aj z toho hľadiska, že sme závislí od vývoja nemeckej ekonomiky. Svojou prosperitou jednoznačne do jadra únie smerujeme, respektíve do nej už patríme.--Činnosť EP je občanovi vzdialená. Podporujem kampaň Tentokrát ideme voliť, ktorá je zameraná najmä na mladých ľudí. Europoslanci poskytujú málo informácií o svojej práci. Občan ich dostáva vždy len tesne, v krátkom časovom období pred voľbami. Dá sa to zmeniť pravidelnou informovanosťou europoslancov o činnosti EP, vystúpeniami v Národnej rade SR, tlačovkami s masmédiami, koordináciou práce s vládou, zástupcami jednotlivých ministerstiev, samosprávnymi krajmi, ZMOS-om, odborovými organizáciami, jednotlivými komorami, či už združeniami podnikateľov, tretím sektorom, Jednotou dôchodcov Slovenska, otvorením aktívnych euro kancelárií a spoluprácou so Slovákmi zamestnanými v EP. Ponúkam vytvorenie efektívneho poradného orgánu z odborníkov spomenutých inštitúcií, ktorý podporí úspešné napredovanie Slovenska ako pevnej súčasti Európy. Presadzovaním i realizovaním myšlienok zachovania národnej identity, hrdosti na naše tradície a zvyky.--Dnes už pozitíva členstva v EÚ, ako je zvýšenie životnej úrovne, berieme ako bežný jav. Z eurofondov sme spolufinancovali rozvoj celkovej infraštruktúry. Ako menu sme prijali euro, ktoré zabezpečuje stabilitu hospodárskeho rozvoja, pokles nezamestnanosti, nárast platov. Stúpol export našich výrobkov hlavne v oblasti automobilového priemyslu. Slobodne cestujeme po krajinách EÚ nielen na dovolenky, ale i za prácou a štúdiom. Rozvoj a modernizáciu výuky cudzích jazykov, informatizáciu a digitalizáciu spoločnosti nielen verejnej a štátnej správy, ale aj podnikateľského sektora a zabezpečenie bezpečnosti a mierového spolunažívania. Stúpol záujem o našu krajinu v oblasti cestovného ruchu. Stali sme sa lídrom v zoskupení V4, sme dôveryhodným, plnoprávnym členom EÚ, čoho dôkazom je aj zorganizovanie samitu EÚ v Bratislave.