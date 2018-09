SERIÁL:Marianka je najstaršie pútnické miesto v SR i v bývalom Uhorsku

Na snímke lurdská jaskyňa na pútnickom mieste v Marianke 14. septembra 2018. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Marianka 14. septembra (TASR) – Tisícky veriacich každoročne navštevujú obec Marianka v okrese Malacky, ktorá sa nachádza na úpätí Malých Karpát. Ako pre TASR uviedol kňaz miestnej farnosti Marek Vadrna, Marianka je najstarším pútnickým miestom nielen na Slovensku, ale i v bývalom Uhorsku. Veriaci na toto pútnické miesto prichádzajú najmä kvôli uctievaniu Panny Márie Tálskej.O vzniku pútnického miesta z južnej strany Záhoria existujú tri rôzne legendy, ktoré sú upravené do viacerých verzií. Ako uviedol Vadrna, on sám ich pozná okolo 17.priblížil kňaz s tým, že potom existujú tri rôzne verzie legiend, ako sa soška Panny Márie opäť našla. Jedna hovorí o tom, že sa slepému žobrákovi prisnila Panna Mária a zaviedla ho k prameňu. Na tomto mieste si umyl oči a zrazu začal vidieť. Druhá legenda rozpráva o zbojníkovi, ktorý mal postihnuté deti.priblížil Vadrna. A napokon tretia legenda hovorí o tom, že iný pustovník išiel po lese a uvidel vystupovať zo zeme žiaru.dodal Vadrna.Podľa kňaza sa doteraz tradovalo, že Marianka vznikla na zelenej lúke a koncom 14. storočia prišli paulíni, ktorí tam postavili kostol.povedal Vadrna.Kňaz podotkol, že soška Panny Márie Tálskej, ktorá je súčasťou oltára v Bazilike Narodenia Panny Márie, nie je prácou amatéra či pustovníka.dodal. V jej blízkosti sa nachádza kláštor, ktorý slúži ako pútnický dom.V lese vedľa komplexu, ktorého dominantou je bazilika, sa rozprestiera tzv. Mariánske údolie. Jeho súčasťou je lurdská jaskyňa.vysvetlil Vadrna. V tomto údolí je aj kalvária doplnená kolekciou sôch v životnej veľkosti.Súčasťou mariánskeho miesta je aj zázračný prameň, ktorý sa spomína vo viacerých legendách spojených so vznikom Marianky a Kaplnka Svätej studne.povedal kňaz s tým, že tá už bola mnohokrát rekonštruovaná. Podotkol, že kaplnka je postavená na vode a v súčasnosti by chcela farnosť začať s jej opravou.uzavrel.