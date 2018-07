SERIÁL: Myjavský hotel Šport chátral 20 rokov, teraz v ňom budú byty

Na snímke nedokončená budova hotela Šport v Myjave 19. júla 2018. Foto: TASR/Vladimír Miček Na snímke nedokončená budova hotela Šport v Myjave 19. júla 2018. Foto: TASR/Vladimír Miček

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Myjava 19. júla (TASR) – V Myjave dvadsať rokov chátrala budova hotela Šport. Tá bola dlho opustená a nevyužívaná. Mesto sa niekoľko rokov snažilo nájsť využitie objektu a hľadalo investora, ktorý by mal záujem sa do jeho dostavby a rekonštrukcie pustiť.Nakoniec bolo mesto úspešné a z nedostavaného hotela má v roku 2019 vyrásť 39 bytových jednotiek. Stavať ich bude súkromník a po dokončení má bytový dom odkúpiť mesto, ktoré v ňom bude prenajímať byty.„Mne ako rodenému stavbárovi a Myjavčanovi sa bolo veľmi ľúto pozerať, ako táto budova chátra. Kto to poznal, vie, že sa tam nahromadilo obrovské množstvo neporiadku, čo predstavovalo viac ako 50 nákladných áut odpadu. Celý objekt musel prejsť kompletne statik, aby sme vedeli, v akom stave je budova,“ spomínal na začiatok prestavby Branislav Havlík, ktorého firma budovu prerába.Participácia samosprávy bude v tom, že mesto pomôže pri dobudovaní potrebnej infraštruktúry objektu v podobe prístupovej komunikácie, chodníkov a kontajnerového stojiska. Dohoda a zmluva so súkromným investorom je postavená tak, že po dobudovaní objektu ho mesto odkúpi, ak na to získa dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).Byty budú následne v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením slúžiť ako mestské nájomné byty. „Tomuto zámeru zodpovedajú aj výmery bytov, ktoré sú v objekte projektované. Ak by sa stalo, že peniaze zo ŠFRB Myjava nezíska, malo by dôjsť k tomu, že objekt mesto prenajme od investora a bude mu ho splácať. Zámer však zostane rovnaký, aj v tomto prípade pôjde o mestské nájomné byty,“ doplnil pre TASR hovorca mesta Myjavy Marek Hrin.Kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená dohodou zmluvných strán v sume 1.897.429,84 eura vrátane DPH, ktorá je konečnou cenou. "Byty by mali byť k dispozícii od mája 2019," doplnil hovorca.