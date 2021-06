Seriál Operácia Buffalo, tajomný úsek austrálskej histórie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2021 (Webnoviny.sk) - To, čo sa v 50. rokoch odohrávalo v Austrálii sa dialo za zatvorenými dverami, mimo nás. Ale nanajvýš prekvapivé je, že o tom dodnes nevie ani mnoho Austrálčanov.Päťdesiate roky boli neslávne známe tzv. studenou vojnou medzi Západom a Východom a paranojou na obidvoch stranách barikády. Práve v tomto časopriestore sa odohráva dej seriálu Operácia Buffalo. Briti sa vtedy rozhodli, že v južnej Austrálii budú vykonať jadrové testy.Už tato samotná zápletka je brilantným námetom na seriál, ale táto dráma ponúka viac a netočí sa iba okolo atómovej bomby. Čo by to bolo za dielo bez konkrétnych ľudských osudov. Tentokrát ide hlavne o posádku vojenskej základne Maraling, kde sa aj priatelia dokážu postaviť na opačné strany, kde si partneri nedokážu kvôli rozdielnym názorom prísť na meno a kde ide samotná vláda proti svojim obyvateľom.Seriál je inspirovaný skutočnými udalosťami a od prvej minúty vám nedovolí vstať z gauča. Unikátny, okrem samotnej témy, je aj fakt, že sa v ňom vyskytuje celkom 92 hovoriacich postáv, teda hercov, ktorí tu majú minimálne jednu vetu. Hlavným hrdinom je major Leo Carmichael, ktorého úlohou je viesť výstavbu atómových testovacích veží na základni Maralinga. Jeho nadriadeným je generál "hundroš" Crankford, ktorý sám nie je s testovaním stotožnený. Mimo iného chce rozbiť argumenty oficiálnej propagandy, ktorá tvrdí, že v oblasti nie sú žiadni domorodci a to tým, že sa ich rozhodne sám vyhľadať.Dôležitou hrdinkou Operace Buffalo je aj Eva Lloyd-Georgeová, meteorologička vyslaná do púšte tajnými službami, aby zistila, kto zo základne vynáša utajované informácie.Šesťdielny seriál Operace Buffalo je dielom jediného muža, režiséra a scenáristu v jednej osobe Petera Duncana, ktorý vravel, že okrem témy vyzbrojovania a studenej vojny, ho na celom projekte najviac fascinovali špióni. Svoj obdiv k špiónom zdedil po matke. Tiež ho fascinovala komplikovanosť celého príbehu, ktorý postupne rozplietol pri písaní scenára. Armádu, politikov, špiónov a v neposlednej rade aj domorodcov Aborigincov celá situácia veľmi ovplyvnila a to aj napriek tomu, že ide o pomerne neviditeľnú jazvu na tvári modernej Austrálie.Duncan svoj príbeh poňal ako drámu jedného pracoviska, ktorá sa len tak náhodou točí okolo atómových bômb. Ale vlastne by sa mohla odohrávať kdekoľvek inde. Strach zo zrady a nedôvera medzi ľuďmi je prítomná všade a práve to by malo byť varovaním aj pre nás.Veľkolepý šesťdielny dramatický seriál Operácia Buffalo, natočený v austrálskej produkcii v roku 2019, si môžete pustiť v premiére od štvrtkaInformačný servis