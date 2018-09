SERIÁL: Pútnické miesto pri Galambe slúži na bohoslužby i rozjímanie

Na snímke drevený kríž detvianskeho typu v areáli pútnického miesta Galamba pri rovnomennej osade neďaleko obce Čakanovce v okrese Lučenec, kde sa v roku 2005 konala prvá omša. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Na snímke kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v areáli pútnického miesta Galamba pri rovnomennej osade neďaleko obce Čakanovce v okrese Lučenec. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Čakanovce 5. septembra (TASR) – Na počiatku nebolo v tomto prípade slovo, ale myšlienka - priniesť ľuďom z malej osady aspoň raz ročne svätú omšu. Tento skromný zámer vyústil počas 13 rokov vďaka nadšeniu, ochote a usilovnosti mnohých ľudí k vytvoreniu nového pútnického miesta, ktoré pravidelne navštevujú stovky ľudí – kaplnky a pustovne Galamba pri obci Čakanovce na juhu okresu Lučenec.Nájsť toto tiché miesto nie je zložité. Stačí sa vydať hlavnou cestou od Lučenca smerom na Fiľakovo, pri tomto meste odbočiť doprava smerom na dedinu Ratka a prejsť cez jej miestnu časť Šikov. Po približne kilometri cesty sa objaví pri rázcestí na osadu Galamba starostlivo udržiavaný areál spomínaného pútnického miesta.Druhou možnosťou prístupu je od Fiľakova pokračovať až do Radzoviec, kde sa dá odbočiť na Čakanovce a ku Galambe prísť z druhej strany. Niektorí by mohli povedať, že ide o pomyselný koniec sveta, ale práve odľahlosť tohto kúta, skrytého medzi lesmi a kopcami takmer na hranici s Maďarskom, mu dáva osobitnú atmosféru a pokoj, ktorý je v dnešnom svete čoraz vzácnejší.Galamba je relatívne novým pútnickým miestom, ktorého história siaha len do roku 2005. Za otca pôvodnej myšlienky možno považovať miestneho obyvateľa Vojtecha Feketeho, ktorý v tom roku požiadal bratov františkánov, pôsobiacich vo Fiľakove, o zorganizovanie omše v prírode neďaleko osady pri drevenom detvianskom kríži – v minulosti sa totiž mnoho obyvateľov prisťahovalo do tohto kraja z Podpoľania.vysvetlila rodáčka z Galamby Mária Murínová, členka občianskeho združenia (OZ) Apeiron, ktorá sa v nasledujúcich rokoch ujala realizácie výstavby budúceho pútnického miesta.Ako prvý postavili v roku 2007 nadšenci pri kríži jednoduchý drevený prístrešok so slamenou strechou, ktorý trochu pripomína betlehem a na tento účel cez Vianoce dodnes slúži. Celkovo však šlo podľa Murínovej o dlhý a náročný proces.načrtla Murínová s tým, že financovanie riešili z verejných zbierok a milodarov.dodala.V tom období prevzal iniciatívu ohľadom Galamby brat Filip, františkán, vďaka ktorému sa pôvodná idea – vytvorenie miesta, kde sa môžu slúžiť omše a stretávať ľudia – rozšírila o ďalší rozmer. Na Galambe tak vďaka nemu v rokoch 2012 až 2015 vznikla i pustovňa, teda prístrešok pre ľudí, ktorí potrebujú zvoľniť, oddýchnuť si od starostí a rozjímať.vysvetlila Lucia Spodniaková, ktorá má pustovňu na starosti. V zariadení sa podľa nej ročne vystrieda asi 60 ľudí.konkretizovala.Podľa slov pátra Jakuba, františkána z Fiľakova, ktorý je duchovným správcom Galamby, sa tam mnohí ľudia zastavia spontánne aj počas pracovného týždňa, prípadne využívajú každú nedeľu na modlenie ruženca.zakončil.