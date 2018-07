SERIÁL: Štiavnické strašidlo malo byť výkladnou skriňou bývalej Plety

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 6. júla (TASR) - Štiavnické strašidlo. Aj tak nazývajú domáci skelet bývalej Plety v Banskej Štiavnici, ktorá nebola nikdy dokončená. Budova mala slúžiť ako nová výrobná hala s modernými strojmi, no už po niekoľkých rokoch sa jej výstavba zastavila a na svoje využitie čaká dodnes.spomína na počiatky budovy v tom čase podnikový riaditeľ Plety Ján Kovár.Výstavba podľa jeho slov dobre napredovala, zlom prišiel po revolúcii. V roku 1990 sa začali prvé problémy s odbytom, na ktoré nadviazali finančné problémy a tak sa stavba spomaľovala. V roku 1991 sa podľa jeho slov po výmene na riaditeľskej stoličke výstavba zastavila a odvtedy sa s ňou nič nedialo.okomentoval históriu Kovár.Zaujímavosťou je, že už v počiatkoch jej výstavby sa hovorilo, že nebude pre podnik kapacitne postačovať.spomína s tým, že aj keď to dnes vyzerá úsmevne, v tom čase to bol veľký problém.V stave, v akom ju pred takmer tridsiatimi rokmi opustili robotníci, sa nachádza aj dnes, no zdevastované prízemie naznačuje, že sa stala prístreškom pre tých, ktorí o strechu nad hlavou prišli. Zarastená a oplotená tak čaká na svoje ďalšie využitie. Kovár s úsmevom hovorí, že budova je neuveriteľne pevná.dodal Kovár.Nedávno sa objavili informácie, že železobetónový skelet výrobnej haly bývalého pletiarskeho závodu Pleta chce jeho súčasný vlastník zmeniť na polyfunkčné centrum, kde by okrem obchodných prevádzok mali byť aj garáže a mezonetové byty. Hádam tak môžu Štiavničania ešte dúfať, že sa svojhopo rokoch zbavia a že sa nádejná výkladná skriňa bývalého pletiarskeho závodu dočká dôstojného využitia.