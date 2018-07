TANAP a lesy spišských miest získajú dotáciu z EÚ 1,5 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Spišská Belá 6. júla (TASR) - Mestské lesy v Spišskej Belej a v Kežmarku spolu so Štátnymi lesmi Tatranského národného parku (ŠL TANAP) získajú z fondov Európskej únie dotáciu vo výške takmer 1,5 milióna eur v rámci projektu Cesty k zdravým lesom. Primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak informoval, že projekt patrí medzi niekoľko veľkých infraštruktúrnych zámerov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina (ENI 2014 - 2020), ktoré boli úspešné v procese hodnotenia podaných projektov.vymenoval primátor s tým, že plánované aktivity smerujú k pestovaniu ekologicky stabilnejších multidruhových lesných porastov prostredníctvom rekonštrukcie infraštruktúry protipožiarnych lesných ciest. Tiež majú zvýšiť povedomie odbornej i laickej verejnosti o dôsledkoch klimatickej zmeny a možnostiach ich zmierňovania.zdôraznil Bieľak.Z dotácie použijú v belianskych lesoch najväčšiu časť na rekonštrukciu troch lesných ciest – Čierny potok, Suchý potok a Vojenská. Zvyšné prostriedky budú smerovať najmä na obnovu lesa v rozsahu 24 hektárov a na starostlivosť o mladé lesné porasty na ploche 52 hektárov.doplnila Martina Petránová zo ŠL TANAP. Získané prostriedky plánujú použiť predovšetkým na pestovateľskú činnosť, teda výsadbu druhovo diferencovaných lesných porastov a následnú starostlivosť o ne tak, aby sa dosiahla ich vyššia stabilita a zmiernili sa klimatické dosahy.doplnila Petránová s tým, že všetky opatrenia sú lokalizované na území ochranného obvodu Tatranské Matliare. Okrem pestovateľskej činnosti sa počíta aj so vzdelávacími aktivitami a výskumom.Projekt Cesty k zdravým lesom je zameraný na zvýšenie stability a adaptability karpatských lesných ekosystémov v súvislosti s dosahmi klimatickej zmeny v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny. Práve lesy miest Spišská Belá, Kežmarok a TANAP-u sa nachádzajú na území silne ohrozenom týmto fenoménom. Celkový schválený rozpočet projektu predstavuje takmer 3,4 milióna eur, pričom na slovenskej strane získa najväčšiu dotáciu mesto Spišská Belá, a to 773.000 eur. ŠL TANAP dostanú 342.000 eur, Lesy mesta Kežmarok 367.000 eur. Realizácia projektu sa predpokladá v období rokov 2019–2022.