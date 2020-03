Serie A pre koronavírus mení kalendár, je známy termín šlágra medzi Juventusom a Interom Miláno

Zápasy bez divákov

Výsledok zodpovedného konania

5.3.2020 (Webnoviny.sk) - Najvyššia talianska futbalová súťaž Serie A bude pokračovať počas najbližšieho víkendu odloženými zápasmi uplynulého kola vrátane šlágra medzi Juventusom Turín Interom Miláno . Tie z obáv pred šírením koronavírusu minulý víkend preložili na neurčito, v novom termíne sa bude hrať pred prázdnymi tribúnami.Vedenie Serie A publikovalo vo štvrtok upravený kalendár súťaže, a to v nadväznosti na stredajší dekrét talianskej vlády, podľa ktorého sa všetky športové podujatia na Apeninskom polostrove do 3. apríla musia konať bez prítomnosti divákov.Duel Juventus - Inter Miláno odohrajú v nedeľu o 20.45 h, v rovnaký deň sa uskutočnia aj stretnutia Parma - SPAL Ferrara, AC Miláno - FC Janov, Sampdoria Janov - Hellas Verona a Udinese - Fiorentina. Zápas medzi Sassuolom a Bresciou sa bude hrať v pondelok. Zvyšok kalendára Serie A sa pravdepodobne posunie o týždeň.Ako je známe, Taliansko sa stalo epicentrom koronavírusu na európskom kontinente. V krajine sa nakazilo už viac ako 3000 ľudí a zomrelo vyše 100 ľudí, pričom postihnutý je najmä sever Talianska. Súčasťou stredajšieho nariadenia talianskej vlády je aj zatvorenie všetkých škôl a univerzít do 15. marca.Naďalej platí, že dočasne je pozastavené organizovanie všetkých športových podujatí v regiónoch Lombardsko, Benátsko a Emilia Romagna. Premiér Giuseppe Conte v päťminútovom videu na facebooku, v ktorom sa snažil upokojiť občanov svojej vlasti pred panikou, označil stredajšie rozhodnutie ako výsledok zodpovedného konania. Zhromažďovanie tisícok osôb na štadiónoch by podľa neho malo byť "dobrou prevenciou pred šírením vírusu".