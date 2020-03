Ronaldinho má problém, bývalú hviezdu trávnikov zatkli s falošným pasom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Niekdajší virtuóz futbalových trávnikov Brazílčan Ronaldinho a jeho brat Robert majú veľký problém, v Paraguaji ich totiž zatkli s údajnými falošnými pasmi. Niekdajšia hviezda brazílskej reprezentácie má od roku 2018 zákaz opustiť rodnú krajinu, pretože odmietla zaplatiť vysoké nedoplatky na daniach z nehnuteľnosti.Tridsaťdeväťročný dvojnásobný najlepší svetový futbalista roka vlastnil brazílsky aj španielsky pas, no tie mu brazílske úrady zabavili. Je otázne, či ich náhodou už nedostal späť, keďže vo februári na instagrame zverejnil fotografiu zo štadióna Camp Nou v Barcelone s Frankom Rijkaardom.V každom prípade do Paraguaja pricestovali Ronaldinho a jeho brat s paraguajským pasom. Dôvod ich cesty do tejto krajiny nie je potvrdený - jedna verzia hovorí o pozvaní majiteľa jedného z kasín, iná o propagácii futbalistovej knihy či účasť na kampani určenej podpore deťom zo znevýhodneného prostredia.Podľa ministra vnútra Paraguaja Euclidesa Aceveda bývalý futbalista plne spolupracuje s príslušnými orgánmi, nie je si však vedomý žiadneho pochybenia. Pravdou môže byť aj to, že Ronaldinho získal paraguajský pas zákonne. Zatiaľ však situáciu neobjasnili.