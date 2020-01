Serradori venoval víťazstvo v súťaži automobilov zosnulému Portugalčanovi Goncalvesovi

Zrušené etapy

13.1.2020 (Webnoviny.sk) - Víťazom ôsmej etapy 42. ročníka pretekov Rely Dakar v Saudskej Arábii sa v kategórii automobilov stal Francúz Mathieu Serradori s belgickým navigátorom Fabianom Lurquinom.Celkovo 546 km meraných úsekov zvládli za 3:48:23 h, pričom im výborne vyšla najmä druhá polovica trate. Veľmi dobrý výkon predviedol aj dvojnásobný majster sveta formuly 1 Fernando Alonso. S navigátorom Marcom Comom obsadili druhú priečku s mankom 4:04 min.V pondelok boli pre smrť Paula Goncalvesa zrušené etapy v kategóriach motocyklov a štvorkoliek. Serradori venoval svoje víťazstvo práve zosnulému Portugalčanovi."Je to úžasný príbeh. Včerajšia etapa bola veľmi komplikovaná, urobili sme chybu a zaplatili za ňu. Dnes sme však nechali všetkých za sebou. Rád by som venoval víťazstvo Paulovi, pretože som bývalý motocyklista. Nie je ľahké motivovať sa po takom dni ako včera, no dnes sme so spolujazdcom Fabianom bojovali a sme veľmi šťastní z tohto výsledku," povedal Francúz pre oficiálny web pretekov.V pondelok druhému Alonsovi patrí v celkovom poradí 13. miesto. Plány na lepší výsledok mu zahatala druhá etapa, v ktorej po technických problémoch prišiel do cieľa s mankom dva a pol hodiny.Na prvej priečke celkového hodnotenia súťaže automobilov zostáva Španiel Carlos Sainz, hoci v ôsmej etape stratil na víťaza 19:15 min a obsadil iba pätnástu priečku.Posádka Fordu v zložení Čech Miroslav Zapletal a slovenský navigátor Marek Sýkora obsadila v pondelňajšej etape 25. priečku, no v celkovej klasifikácii figuruje o sedem miest vyššie.