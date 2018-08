Sersen o zápasoch Slovana vo Viedni: Fanúšikovia to majú kúsok

Na snímke obranca HC Slovan Bratislava Michal Sersen počas tlačovej konferencie vedenia KHL a organizátorov KHL World Games 2018 vo Viedni 28. augusta 2018. V októbri tohto roka bude rakúska metropola hostiť dva zápasy Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), ktoré budú zároveň domácimi súbojmi Slovana Bratislava s CSKA Moskva a SKA Petrohrad. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Viedeň 28. augusta (TASR) - Fanúšikovia bratislavského Slovana musia v novej sezóne Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) oželieť dva prestížne súboje v domácej aréne. V dňoch 26. a 28. októbra totiž odohrajú "belasí" zápasy proti CSKA Moskva, resp. SKA Petrohrad vo Viedni. Liga sa v rámci programu KHL World Games 2018 predstaví aj vo Švajčiarsku.Prezident súťaže Dmitrij Černyšenko ešte v júli oznámil, že liga by v budúcej sezóne chcela hrať niekoľko pravidelných sezónnych zápasov v Európe. Avizované zmeny sa napokon dotkli aj domácich duelov Slovana. Okrem Viedne nadnárodná súťaž zavíta aj do švajčiarskeho Zürichu, kde sa 26. a 28. novembra odohrajú súboje SKA Petrohrad s Dinamom Riga.uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii vo Viedni viceprezident KHL Georgij Kobyljanskij. Toho doplnil viceprezident KHL pre marketing Sergej Dobrochvalov:O súboj Slovana s CSKA Moskva v Bratislave však fanúšikovia prídu iba raz, pretože obaja súperi sa stretnú v sezóne 2018/2019 dokopy štyrikrát. Po dva razy doma a vonku.uviedol útočník Moskovčanov Sergej Andronov, ktorý reprezentoval "zbornú" na zimnej olympiáde v Pjongčangu.Pokladnica slovenského zástupcu presunom prestížnych konfrontácií do rakúskej metropoly utrpí, pretože Zimný štadión Ondreja Nepelu počas zápasov Slovana s CSKA Moskva, resp. SKA Petrohrad zvykla praskať vo švíkoch. Hráči sa však na zápasy tešia.povedal kapitán Slovana Michal Sersen.Pre fanúšikov Slovana permanentky na tieto zápasy neplatia, musia si zaplatiť lístky. Kobyljanskij tento krok zdôvodnil tak, že nechce na tieto stretnutia diskriminovať ostatných záujemcov. Vstupenky na zápas budú stáť 20 eur. Záujemcovia o KHL v Zürichu budú musieť siahnuť do peňaženky ešte hlbšie, zaplatia 100 švajčiarskych frankov (87,5 eur).