Tréner AS Rím Di Francesco podstúpil operáciu zlomenej ruky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 28. augusta (TASR) - Tréner futbalistov AS Rím Eusebio Di Francesco podstúpil operáciu zlomenej ruky. Zranenie si privodil počas pondelkového zápasu Serie A proti Atalante Bergamo (3:3), keď v emočnom vypätí udrel päsťou do striedačky.Štyridsaťosemročný kormidelník by sa mal k tímu vrátiť v utorok a viesť popoludňajší tréning. Informovala o tom agentúra DPA.