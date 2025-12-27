Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

26. decembra 2025

Sersenov dres pribudol pod strechu ZŠ O. Nepelu: „Emočný moment“


Tagy: Michal Sersen

Klub mu pripravil dôstojnú rozlúčku a diváci ovácie v stoji.



Štrnásť dresov doteraz viselo pod strechou arény Ondreja Nepelu v Bratislave, po piatku sa k nim pridal pätnásty. Michal Sersen sa pred zápasom 32. kola hokejovej Tipsport ligy oficiálne rozlúčil s kariérou i dlhoročným pôsobením v Slovane. Klub mu pripravil dôstojnú rozlúčku a diváci ovácie v stoji.

Dlhoročný kapitán si ich vychutnal už na rozkorčuľovaní pred zápasom s Trenčínom, to sa nieslo v podobnom duchu ako rozlúčka, ktorú pred dvoma rokmi pripravil pre Jaromíra Jágra jeho klub Pittsburgh Penguins. Hráči nastúpili na rozkorčuľovanie v špeciálnych dresoch s logom a číslom 8 pripravených iba pre túto príležitosť.

Pred zápasom potom prišiel červený koberec a ďakovná reč plná emócií. „Už som stál veľakrát pred vypredanou arénou, ale toto je pre mňa veľmi emočné. Ďakujem všetkým, ktorí stáli pri mne počas mojej kariéry. Ďakujem aj fanúšikom, lebo hokej som hral s radosťou aj pre vás,“ uviedol Sersen.

Legendárny obranca Slovana získal s klubom štyri majstrovské tituly, v drese Slovenska má striebornú medailu z MS z roku 2012. Za Slovan odohral rekordných 832 zápasov. Všetky jeho dôležité momenty kariéry premietli divákom na kocke, prostredníctvom videa ho pozdravili aj svetoznáme osobnosti ako Sidney Crosby, Jonathan Cheechoo, Alexander Radulov, ale aj známi slovenskí hokejisti.

Sersen si momentálne zvyká na život vo Fínsku, kam sa dočasne presťahoval v lete so starším synom Michalom, ktorý dostal ponuku pôsobiť v dorasteneckom tíme Tappary Tampere.

Okrem pamätného dresu Sersena sú pod strechou bratislavskej arény aj mená Vladimír Dzurilla, Ján Starší, Jozef Golonka, Milan Kužela, Václav Nedomanský, Marián Šťastný, Dárius Rusnák, Dušan Pašek, Miroslav Šatan, Zdeno Cíger, Richard Kapuš, Ľubomír Višňovský, tréner Ladislav Horský a krasokorčuliar Ondrej Nepela. Visel tam aj pamätný dres Petra Šťastného, ten si ho však nechal zvesiť v apríli 2009, keď zároveň vystúpil aj zo Siene slávy slovenského hokeja po sporoch s Jurajom Širokým, vtedajším prezidentom SZĽH i Slovana Bratislava.


