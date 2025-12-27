Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 28.12.2025
 Meniny má Ivana, Ivona
 24hod.sk    Šport

27. decembra 2025

Svetová Atletika uzatvára rekordný ekonomický rok



V uplynulom roku sa uskutočnili halové majstrovstvá sveta v Nan-ťingu, štafetové majstrovstvá v Kuang-čou a majstrovstvá sveta v Tokiu.



Svetová Atletika uzatvára rekordný ekonomický rok

Medzinárodná strešná atletická organizácia Svetová Atletika (WA) uzavrela rok 2025 s rekordným ekonomickým ziskom vo výške 586 miliónov dolárov (496 miliónov eur). Tento výsledok bol dosiahnutý vďaka trom veľkým šampionátom, pričom rast podporili športové míľniky, historicky vysoká globálna sledovanosť a rozsiahla účasť verejnosti.


Atletika prežíva jedno z najsilnejších období svojej nedávnej histórie, a to nielen po športovej, ale aj po ekonomickej a spoločenskej stránke. V uplynulom roku sa uskutočnili halové majstrovstvá sveta v Nan-ťingu, štafetové majstrovstvá v Kuang-čou a majstrovstvá sveta v Tokiu. Podľa webstránky insidethegames.biz dosiahli tieto tri veľké turnaje kumulatívnu televíznu sledovanosť 1,4 miliardy odvysielaných hodín v 234 krajinách a teritóriách.

Prezident WA Sebastian Coe vyzdvihol ziskovosť súčasného modelu veľkých šampionátov. „V priemere je naša návratnosť štvornásobkom investície, hoci v niektorých prípadoch, ako napríklad pri majstrovstvách sveta pod holým nebom v Tokiu, bola až päťnásobná,“ uviedol Coe. Podľa britského funkcionára „ide o výrazný nárast dopadu v porovnaní s predchádzajúcimi podujatiami. Tieto čísla nám hovoria, že sme na správnej ceste a že náš šport je veľmi atraktívny.“ WA zaznamenala výrazný rast aj v digitálnom priestore – počet sledovateľov na sociálnych sieťach sa zvýšil o tri milióny na celkových 17 miliónov, pričom celkový potenciál rastu presahuje ďalších 2,15 milióna sledovateľov. To dopĺňa tradičné mediálne pokrytie, ktoré sa blíži k 400.000 článkom, s potenciálnym dosahom v desiatkach miliárd čitateľov.


