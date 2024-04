Šesť krajín obmývaných Severným morom podpísalo dohodu o ochrane podmorskej infraštruktúry pred nepriateľskými činmi

Centrum kritickej infraštruktúry

Zničené plynovody Nord Stream

10.4.2024 (SITA.sk) - Šesť krajín, ktoré obmýva Severné more, podpísalo dohodu o spolupráci na ochrane tamojšej podmorskej infraštruktúry.„Vznikla rastúca vzájomná závislosť naprieč hranicami - a s ňou zvýšené riziko sabotáže a nechcenej pozornosti zo strany nepriateľských aktérov," vyjadrilo sa ministerstvo pre klímu, energie a verejné služby v Dánsku, ktoré je jedným zo signatárov.Rezort Severné more nazval „centrom kritickej infraštruktúry, ktorá spája Európu elektrickými káblami, plynovodmi a telekomunikačnými spojeniami a je dôležitým zdrojom obnoviteľnej energie“.Šéf spomenutého rezortu Lars Aagaard povedal, že Severné more má potenciál stať sa „kolískou obnoviteľných a bezpečných dodávok energie v Európe a zároveň podporovať cestu k budúcnosti bez fosílnych palív“.Dánsko, Belgicko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Nórsko a Holandsko podľa neho musia zjednotiť a koordinovať úsilie na ochranu cezhraničnej kritickej infraštruktúry a daná dohoda je „dôležitý krok týmto smerom“.Spolupráca bude podľa vyhlásenia dánskeho ministerstva zahŕňať preskúmanie súčasných opatrení na ochranu a odolnosť, zdieľanie informácií a znalostí a podávanie správ o relevantných informáciách na operačnej úrovni.„Okrem toho sa spolupráca opiera o relevantné pracovné cesty v rámci EÚ a NATO,“ uviedlo.Krok šestice krajín prichádza po tom, ako v roku 2022 dosiaľ nevyriešené explózie zničili plynovody Nord Stream v Baltskom mori.