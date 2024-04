Scholz sa bojí jadrových hrozieb Ruska, ale to nezachráni svet, reaguje Zelenskyj na odmietnutie poslať Ukrajine strely Taurus

Jadrová hrozba

Nádeje vkladajú do miliardového balíka

10.4.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa domnieva, že nemecký kancelár Olaf Scholz odmieta dodať Kyjivu riadené strely Taurus pre jadrové hrozby, ale zdôraznil, že to neochráni svet pred jadrovou hrozbou z Ruska. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj to povedal pre nemecký denník Bild.Zelenskyj povedal, že Ukrajina potrebuje zbrane, aby prežila, a nechápe, prečo tieto zbrane ešte nemá. Mal na mysli nemecké rakety Taurus, ako aj americké rakety krátkeho doletu ATACMS a bojové lietadlá F-16 „Nemyslím si, že problém je taký jednoduchý. Pokiaľ tomu rozumiem, nemecký kancelár hovorí, že Nemecko nie je jadrová veľmoc a že toto je najsilnejší zbraňový systém v Nemecku. A Scholz nemôže ponechať svoju krajinu bez tohto zbraňového systému."Na otázku, či odmietnutie dodávok rakiet Taurus má niečo spoločné s Putinovými jadrovými hrozbami, Zelenskyj odpovedal, že áno, pričom dodal: „Ale nemyslím si, že to ochráni svet pred jadrovou hrozbou z Ruska."V rozhovore pre Bild Zelenskyj tiež jasne povedal, že Ukrajinci teraz vkladajú svoje nádeje do miliardového balíka pomoci zo Spojených štátov, ktorý už mesiace zdržiavajú republikáni v americkom Kongrese.Zelenskyj zároveň priznal, že ruské útoky na energetickú infraštruktúru boli úspešné. Je však hrdý na to, že Ukrajinci dosahujú so svojimi dronmi veľké vojenské úspechy.